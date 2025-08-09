Αρχαία Ολυμπία: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση με κατεύθυνση από το Χελιδόνι προς τη Νεράιδα.

Μάχη με μεγάλη αναζωπύρωση δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη περιοχή Χελιδόνι Ηλείας, όπου χθες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά που απείλησε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε καταστροφές.

Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει πευκοδάσος και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08/08) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς γειτονικές κοινότητες.

Τιτάνια υπήρξε η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να σώσουν την Ηράκλεια.

Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα από το 112 την Παρασκευή που ζητούσαν από τους κατοίκους της Ηράκλειας και των γειτονικών χωριών να εκκενώσουν προς την πόλη του Πύργου.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».

