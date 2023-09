Καρκίνος μαστού: Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου το 15ο Greece Race for the Cure

Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023.

Όλοι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν, αν αγαπούν το τρέξιμο, αν τους αρέσει το περπάτημα, μα πάνω από όλα αν θέλουν να προσφέρουν στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, αναφέρει η οργανωτική επιτροπή.

Φέτος, η εκκίνηση του Greece Race for the Cure θα σηματοδοτήσει παράλληλα και την έναρξη του μήνα Οκτωβρίου, που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού αλλά και στην υγεία κάθε γυναίκας.

Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe.

«Φέτος, με πολλή χαρά σας προσκαλούμε στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου στο 15ο Greece Race for the Cure. 15 χρόνια δίνουμε ΜΑΖΙ τον αγώνα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μία ασθένεια που δεν κάνει διακρίσεις, αφορά κάθε γυναίκα ανεξάρτητα ηλικίας, τόπου διαμονής, μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης. Στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο περίπου 7770 νέες διαγνώσεις, αλλά και 2330 θανάτους από καρκίνο του μαστού. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλά, αλλά είναι και πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε κάθε γυναίκα, σε κάθε ασθενή θα πρέπει να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας σε όλη την πορεία της νόσου, σε Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας από επιστημονική ομάδα όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ατομική ούτε οικογενειακή υπόθεση, αφορά όλη την κοινωνία και η αντιμετώπισή του χρειάζεται προσήλωση, συνεργασία, συντονισμό και μεθοδικότητα. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που βιώνουν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, η μετατροπή του προχωρημένου/μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε χρόνια νόσο και η μείωση των θανάτων από την ασθένεια είναι στόχοι που όλοι ΜΑΖΙ αγωνιζόμαστε να πετύχουμε συμβάλλοντας ο καθένας με τον δικό του πολύτιμο τρόπο και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό», δήλωσε η Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - Greece Race for the Cure .

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΕ, η οποία θα λάβει μέρος στη διοργάνωση συμμετέχοντας στον συμβολικό περίπατο που θα διεξαχθεί στην Ιθάκη, δήλωσε ότι «όλοι μαζί περπατάμε για να ευαισθητοποιήσουμε, για τον καρκίνο του μαστού. Θα φωνάξουμε δυνατά το μήνυμα, ώστε να ακουστεί σε κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γυναίκα, από κάθε άντρα και κάθε οικογένεια, ότι δεν είναι μόνοι. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον καρκίνο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Περπατάμε στην Ιθάκη και κάθε μας βήμα συμβολίζει τη θέληση και την αποφασιστικότητα μας, ότι όλοι μαζί θα κάνουμε την διαφορά».

Η Νίκη Αραμπατζή, πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) από την πλευρά της ανέφερε ότι «για 15η χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Δημάρχου μας, Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), του οποίου έχω την τιμή να προΐσταμαι, στέκεται στο πλευρό του Greece Race for the Cure®, ενός θεσμού πια που προσφέρει σε όλες τις γυναίκες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενημέρωση, πρόληψη και ψυχοκοινωνική στήριξη μπροστά στην απειλή του καρκίνου του μαστού.

Για ένα πραγματικό άλμα ζωής, λοιπόν, διατηρούμε την ελπίδα ζωντανή με συμμάχους μας την πρόληψη και τον έλεγχο. Κάθε αγώνας που οργανώνει το «Άλμα Ζωής» είναι μια ακόμα ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν ολοένα και περισσότερες γυναίκες και να στείλουν το δικό τους, ηχηρό μήνυμα νίκης και ελπίδας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. “Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού”. Αυτό είναι το μήνυμα που μας ενώνει, γιατί ξέρουμε καλά ότι μόνο η δύναμη όλων μας μπορεί να κάνει θαύματα».

Δηλώσεις συμμετοχής στο 15 Greece Race for the Cure

Οι εγγραφές για το 15 Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά στο https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt* της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς (έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων).

Πληροφορίες:

5Κ Αγώνας Δρόμου: 09:30 ΠΜ / Αντίτιμο Συμμετοχής: 10€

2Κ Περίπατος: 10:30 ΠΜ /Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

DIGITAL: Όπου και αν είσαι / Αντίτιμο Συμμετοχής: 8€

