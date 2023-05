Οι 10 πιο συχνοί μύθοι για την υγεία: Προκαλεί η σοκολάτα ακμή και η κοτόσουπα αντιμετωπίζει τη γρίπη;

Η κοτόσουπα βοηθά στην αντιμετώπιση της γρίπης, η σοκολάτα προκαλεί ακμή, τα στρείδια είναι αφροδισιακά και ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα.

Ποιες από τις λαϊκές «σοφίες» ισχύουν πραγματικά;

ADVERTISING

Ρεπορτάζ του Guardian παρουσιάζει μέσα από επιστημονικά δεδομένα, τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Η κοτόσουπα βοηθά στην αντιμετώπιση του κρυολογήματος και της γρίπης

Αλήθεια. «Όταν έχεις κρυολογήσει, το καλύτερο που μπορείς να φας είναι μια θρεπτική σούπα», λέει η Rhiannon Lambert, διάσημη διατροφολόγος της Βρετανίας και συγγραφέας του Re-Nourish: A Simple Way to Eat Well.

«Το κοτόπουλο περιέχει βιταμίνη Β12, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθούν την πέψη. Είναι επίσης πλούσιο σε πρωτεΐνη, η οποία είναι καλή για την “επιδιόρθωση” των κυττάρων. Η προσθήκη περισσότερων λαχανικών αυξάνει στη σούπα τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία που απαιτούνται για να βοηθήσουν στην ανάρρωση» προσθέτει η ίδια.

Η σοκολάτα προκαλεί ακμή

Μύθος. «Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού και διαθέτει το δικό του μικροβίωμα – τα δικά του βακτήρια – κάτι που σημαίνει ότι όσο καλύτερη είναι η διατροφή μας, τόσο καλύτερο είναι το δέρμα σας», υποστηρίζει η Lambert.

«Μικρές ποσότητες σοκολάτας δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία του δέρματος, όμως σε κάθε περίπτωση η σοκολάτα με λιγότερη ζάχαρη και γαλακτοκομικά είναι καλύτερη. Πιο σημαντική για την υγεία του δέρματος είναι η ενυδάτωση και ως εκ τούτου θα πρέπει να πίνετε τουλάχιστον 1,5-2 λίτρα (6-8 ποτήρια) νερό την ημέρα. Ο καφές είναι διουρητικός, αλλά η ποσότητα των υγρών που προσλαμβάνετε υπερτερεί αυτών που χάνετε με τα ούρα. Το τσάι είναι επίσης καλό, αλλά αποφύγετε να το πίνετε μαζί με κάποιο γεύμα, διότι οι τανίνες που περιέχει εμποδίζουν την απορρόφηση του σιδήρου» συμπληρώνει η ίδια.

Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα

Μύθος. «Μπορεί να μην κάνει πέρα τον γιατρό, αλλά μπορεί να σας κρατήσει μακριά από το φαρμακείο», λέει η Δρ Hazel Wallace, διατροφολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «The Female Factor».

«Μελέτη που διερεύνησε την κατάσταση της υγείας σε άτομα που κατανάλωναν καθημερινά μήλα, διαπίστωσε ότι χρησιμοποιούσαν λάμβαναν λιγότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό, βέβαια, είχε να κάνει περισσότερο με το ότι ήταν πιο υγιείς συνολικά, παρά συγκεκριμένα με την κατανάλωση μήλων. Ωστόσο, καθώς τα μήλα είναι θρεπτικά, ένα την ημέρα δεν είναι κακή ιδέα» λέει η διατροφολόφος.

Τα καρότα βοηθούν να βλέπουμε στο σκοτάδι

Αλήθεια. «Τα καρότα περιέχουν βιταμίνη Α, η οποία είναι σημαντική για την υγιή όραση επειδή βοηθά στο σχηματισμό μιας χρωστικής στον αμφιβληστροειδή που ονομάζεται ροδοψίνη», λέει ο Δρ Ayan Panja και συγγραφέας του The Health Fix: Transform Your Health in 8 Weeks. «Η ανεπάρκεια βιταμίνης Α μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην όραση σε χαμηλό φωτισμό, επομένως η λήψη αρκετής ποσότητας - από τροφές όπως τα καρότα, τα φυλλώδη λαχανικά και οι γλυκοπατάτες - είναι σημαντική για τη νυχτερινή όραση» λέει ο ίδιος.

Αν βγούμε έξω με βρεγμένα μαλλιά θα αρρωστήσουμε

Μύθος. «Αν σας πιάσει ρίγος αφότου λουστήκατε και βγήκατε έξω με βρεγμένα μαλλιά, σημαίνει ότι είχατε ήδη μία ιογενή λοίμωξη, της οποία τα συμπτώματα δεν είχαν εκδηλωθεί» και λόγω της φλεγμονώδους αντίδρασης», λέει η Punam Krishan, γενική γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου «How To Be a Doctor and Other Life-Saving Jobs».

Κι αυτό διότι το βρεγμένο κεφάλι στη φάση που έχουμε ιογενή λοίμωξη, προκαλεί εντός τύπου φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία προκαλεί τα ρίγη.

«Αν είστε όμως απολύτως υγιής, δεν πρόκειται να αισθανθείτε απολύτως τίποτα», εξηγεί η ίδια.

Ο κουρκουμάς βοηθά στην πρόληψη των παθήσεων της καρδιάς

Αλήθεια. «Ο κουρκουμάς έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που βοηθούν στην προλαμβάνουν τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες, μια επιβλαβή βιολογική διαδικασία», λέει ο χειρουργός δρ Ayan Panja.

Ωστόσο, «για να απορροφήσετε ο οργανισμός μας τη δραστική ουσία του κουρκουμά (την κουρκουμίνη), χρειάζεστε με το ίδιο γεύμα να καταναλώσουμε κάτι λιπαρό, όπως το ελαιόλαδο ή το βούτυρο και επιπλέον μια χημική ένωση που ονομάζεται πιπερίνη και βρίσκεται στο μαύρο πιπέρι».

Δηλαδή καλό θα είναι στα τρόφιμα που βάζουμε κουκουρμά, να προσθέτουμε λίγο λάδι και φρεσκοτριμμένη πιπέρι.

Η Krishan προσθέτει: «Οι υψηλές δόσεις κουρκουμά μπορεί να επηρεάσουν ορισμένα φάρμακα για την αραίωση του αίματος, επομένως συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας».

Τα στρείδια είναι αφροδισιακά

Λάθος. «Τα στρείδια είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, ο οποίος είναι σημαντικός για την αναπαραγωγική υγεία, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες που να καταδεικνύουν ότι η κατανάλωση στρειδιών αυξάνει τη λίμπιντο», λέει ο Panja.

«Ο ψευδάργυρος μπορεί να αυξήσει τη δοπαμίνη, τη χημική ουσία που προκαλεί ευχαρίστηση, αλλά είναι δύσκολο να πούμε ότι αυτό συνδέεται και με αύξηση της λίμπιντο».

Η Krishan προσθέτει ότι «η αντιμετώπιση της χαμηλής λίμπιντο ή της στυτικής δυσλειτουργίας, σχετίζεται περισσότερο με τη βασική αιτία που την προκαλεί, η οποία για πολλούς είναι η χρόνια αϋπνία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως το στρες, η κατάθλιψη ή η περιεμμηνόπαυση και η εμμηνόπαυση».

Η ούρηση μετά το σεξ προλαμβάνει την ουρολοίμωξη

Αλήθεια. Η ούρηση μετά τη σεξουαλική επαφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ουρολοίμωξης, καθώς με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα βακτήρια από την περιοχή των γεννητικών οργάνων, λέει ο δρ Panja.

Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς τα βακτήρια έχουν μικρότερη απόσταση για να φτάσουν από τον κόλπο μέχρι την ουροδόχο κύστη.

Η ουρήθρα του πέους είναι μεγαλύτερη σε μήκος, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση η ούρηση μετά το σεξ βοηθάει στην πρόληψη της ουρολοίμωξης.

Αν «σπάμε» τα δάχτυλά μας κινδυνεύουμε να πάθουμε αρθρίτιδα

Μύθος. Τα «σπάσιμο» των αρθρώσεων στα δάχτυλα του χεριού προκαλείται από την ταχεία απελευθέρωση αέριου αζώτου από το υγρό που λιπαίνει τις αρθρώσεις μας, εξηγεί ο δρ Panja.

Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που προκαλεί τώρα ή στο μέλλον κάποια βλάβη και φυσικά δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να συνηγορούν ότι προκαλεί αρθρίτιδα.

«Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να συνδέεται με πρήξιμο των χεριών, μειωμένη δύναμη λαβής και βλάβη όχι στα οστά, αλλά στους μαλακούς ιστούς της περιοχής», καταλήγει ο ίδιος.

Τα προβιοτικά βοηθούν την υγεία του εντέρου

Λάθος. «Τα προβιοτικά είναι ζωντανά ‘’καλά’’ βακτήρια που περιέχονται σε τρόφιμα όπως το γιαούρτι, το κεφίρ, το τουρσί κ.ά και μπορείτε να τα βρείτε και σε συμπληρώματα διατροφής», λέει η δρ Wallace.

«Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα προβιοτικά ως συμπληρώματα διατροφής μπορεί να είναι χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η ανακούφιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, αλλά υπάρχουν λίγα στοιχεία που να υποστηρίζουν τους πολλούς άλλους ισχυρισμούς υγείας που ακούγονται γι' αυτά» σύμφωνα με τους ίδιους.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις