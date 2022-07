Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Κάαν

Σε ηλικία 82 ετών πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμς Κάαν, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

"Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του Jimmy το βράδυ της 6ης Ιουλίου. Η οικογένεια εκτιμά το κύμα αγάπης και τα ειλικρινή συλλυπητήρια και σας ζητά να συνεχίσετε να σέβεστε την ιδιωτικότητά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή", αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Κάαν ήταν γνωστός για τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως το "Brian's Song", "Misery" (1990) και "Elf" (2003), ωστόσο η καριέρα του απογειώθηκε μετά τη συμμετοχή του στην ταινία "The Godfather" (1972), υποδυόμενος τον Σόνι Κορλεόνε.

Ο Κάαν γεννήθηκε το 1940 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και ήταν γιος ενός κρεοπώλη. Θέλοντας να μην ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, ο Κάαν αρχικά είχε στόχο μια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αλλά ενδιαφέρθηκε για την υποκριτική μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Hofstra στην πολιτεία της Νέας Υόρκης – όπου γνώρισε τον μελλοντικό συνεργάτη του, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Στη συνέχεια, ο Κάαν εντάχθηκε στο The Neighborhood Playhouse School of the Theatre και η πρώτη του σημαντική υποκριτική επιτυχία ήταν ένας μικρός ρόλος στην παραγωγή του 1961 στο Μπρόντγουεϊ, "Blood, Sweat and Stanley Poole", ένα έργο του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου από τον William Goldman και τον αδελφό του James.

Η καριέρα του στο Χόλιγουντ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960, μετά από ρόλους σε ταινίες των σκηνοθετών Howard Hawks (El Dorado, 1966), Robert Altman (Countdown, 1967) και Francis Ford Coppola (The Rain People, 1969). Η τελευταία ήταν και η ταινία που αποτέλεσε και την πρώτη επαφή με το νέο κύμα του Χόλιγουντ, στην οποία ο Κάαν υποδύθηκε έναν πρώην αστέρα του κολεγιακού ποδοσφαίρου.

Ο ρόλος που τον ανέδειξε ωστόσο δεν ήταν άλλος από τον Σόνι Κορελόνε, στην ταινία "Ο Νονός". Ο Κάαν αρχικά πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε που τελικά κατέληξε στον Αλ Πατσίνο, ωστόσο του δόθηκε ένας άλλος ρόλος, αυτός του μεγαλύτερου αδερφού του Κορλεόνε, Σόνι.

Ο Κάαν έλαβε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ, καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου, για την ταινία, και η δουλειά του παραμένει αξιοσημείωτη για τη φρικτή σκηνή θανάτου του Σόνι, για την οποία ο Κάαν είπε ότι του είχαν τοποθετήσει πάνω από 140 σφαιρίδια αίματος, ώστε να είναι πιο αληθοφανή τα τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο Κάαν παντρεύτηκε τέσσερις φορές και είχε πέντε παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Σκοτ Κάαν.

