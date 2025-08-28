Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα σχολεία. Τι θα ισχύσει φέτος για τους μαθητές Γυμνασίων. Τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας

Η συζήτηση για σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλά στην πραγματικότητα ποτέ δεν υλοποιήθηκε ένα προσεκτικά οργανωμένο πρόγραμμα με ουσία και αποτέλεσμα για τους μαθητές.

Όποιες πρωτοβουλίες πάρθηκαν για την ένταξη του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία ήταν πάντα αποσπασματικές και περιορισμένες σε αντίθεση με την ιδιωτική εκπαίδευση όπου στο θέμα αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τελικά φτάσαμε στο σημείο οι γονείς να απευθύνονται σε ιδιωτικές εταιρείες και συμβούλους προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τους δώσουν κατευθύνσεις και εφόδια για να κάνουν σωστές επιλογές για το μέλλον τους. Η ανάγκη αυτή σήμερα είναι μεγαλύτερη από ποτέ λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των σαρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας. Και βέβαια ένας έφηβος είναι σχεδόν αδύνατον από μόνος του να τα παρακολουθήσει όλα αυτά και να κάνει σχεδιασμό για τις σπουδές του και την μελλοντική επαγγελματική του απασχόληση. Αυτό είναι κάτι που σήμερα προκαλεί τεράστιο άγχος και αγωνία στα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο και το λύκειο καθώς δεν γνωρίσουν ούτε καν τις κλίσεις και δεξιότητες που μπορεί να έχουν, ούτε και προς τα που να «κατευθυνθούν». Να ακολουθήσουν για παράδειγμα την τεχνική ή τη γενική εκπαίδευση; Και ποια επιλογή να κάνουν στο λύκειο ως προς το «επιστημονικό πεδίο» η οποία είναι και υποχρεωτική προκειμένου στη συνέχεια να λάβει μέρος και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι τι θα αλλάξει τώρα;

O επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά στη Γ΄ Γυμνασίου από φέτος

Η κυβέρνηση διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουργού αλλά και της υπουργού Παιδείας κυρίας Ζαχαράκη, οι οποίοι εξήγγειλαν ότι για το σχολικό έτος 2025-26 έχουν σχεδιάσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα ξεκινά από την Γ’ Γυμνασίου. Όπως είπε λοιπόν η υπουργός «από το 2019 επαναφέραμε στο Β τετράμηνο της Β΄Γυμνασίου τον επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά τώρα σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ δημιουργούμε νέα εργαλεία όπως αυτό με τις πολλαπλές ερωτήσεις για την καταγραφή των δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και για τη μεγαλύτερη εξοικείωση με τωρινά και μελλοντικά επαγγέλματα. Είναι στοίχημα μου για το ’25 και το ‘ 26 και σαφής κατεύθυνση από τον Πρωθυπουργό να προσφέρουμε δωρεάν και περισσότερα εργαλεία στα παιδιά και στις οικογένειες και από την Γ ’ Γυμνασίου που ουσιαστικά αρχίζει η διαδικασία της επιλογής κατεύθυνσης»

Έμφαση στον έγκαιρο και ουσιαστικό προσανατολισμό

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός υπογράμμισε πως οι μαθητές σήμερα είναι περισσότερο ενημερωμένοι για το ποιες σπουδές και ποια επαγγέλματα έχουν προοπτική. Οι οικογένειες αλλά και τα σχολεία συμβάλλουν πλέον πολύ πιο ενεργά στην προετοιμασία των παιδιών για το μέλλον, τόσο σε επίπεδο συμπλήρωσης μηχανογραφικού όσο και ως προς την κατανόηση των τάσεων της αγοράς εργασίας.

Πολλά επαγγέλματα παρέχουν άμεση δυνατότητα αποκατάστασης, ενώ για άλλους μαθητές ο δρόμος περνά μέσα από μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Όμως, όπως τόνισε η κ. Ζαχαράκη, «υπάρχει και η άλλη ανάγκη: να βγει κανείς άμεσα στην εργασία, είτε επειδή το επιθυμεί, είτε επειδή υπάρχει η ανάγκη. Και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να σε κατευθύνουν».

Πλατφόρμα επαγγελματικού προσανατολισμού – ένα νέο εργαλείο για μαθητές από τη Γ’ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σχεδιάζει ένα οργανωμένο πρόγραμμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο θα ξεκινά από την Γ’ Γυμνασίου.

Κεντρικό εργαλείο της προσπάθειας είναι μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει:

Αναλυτική παρουσίαση επαγγελμάτων

Δωρεάν αξιολόγηση δεξιοτήτων και κλίσεων με ερωτήσεις, για την αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ των μαθητών

Καταγραφή τριών βασικών στοιχείων: δεξιότητες, κλίσεις και επιθυμίες

Άμεση επικοινωνία με συμβούλους σταδιοδρομίας

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες που θα προσφέρει η πλατφόρμα θα είναι η δυνατότητα των μαθητών να επικοινωνούν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με πιστοποιημένους συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας, που θα είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό μητρώο. Αυτό διασφαλίζει ότι το δημόσιο σχολείο προσφέρει δωρεάν, αξιόπιστες και προσωποποιημένες υπηρεσίες προσανατολισμού, πέραν του σχετικού μαθήματος που διδάσκεται ξανά από το 2020 στη Γ’ Γυμνασίου.

Ο επαγγελματίας στην τάξη: από τη θεωρία στην πράξη

Ένα ακόμη στοιχείο που δίνει προστιθέμενη αξία στο νέο πλαίσιο είναι η συμμετοχή επαγγελματιών της αγοράς στη διαδικασία ενημέρωσης των μαθητών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός:«Δεν θέλουμε ένα απλό εκπαιδευτικό σεμινάριο. Θέλουμε επαγγελματίες να μιλούν στα παιδιά: να ρωτήσει το παιδί τον δημοσιογράφο πώς είναι η ζωή του, ή έναν τεχνικό αν μπορεί να ανταπεξέλθει στη δουλειά. Να νιώθει το παιδί ότι μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σε αυτόν τον ρόλο».

Προετοιμασία για μια αγορά που αλλάζει

Η ζήτηση για ενημέρωση σχετικά με το ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον είναι τεράστια. Οι σχετικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο παρουσιάζουν εντυπωσιακή επισκεψιμότητα. «Είναι φανερό ότι οι μαθητές και οι γονείς ανησυχούν και αναζητούν κατευθύνσεις: σε ποιο τομέα να στραφούν. Θα είναι κορεσμένος; Θα τους αποφέρει σταθερό εισόδημα και επαγγελματική εξέλιξη; Το Υπουργείο ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη με πρακτικά εργαλεία, συνεργασίες και ενεργή συμμετοχή του επαγγελματικού κόσμου στη σχολική πραγματικότητα», καταλήγει η κ. Ζαχαράκη.

Γιατί είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο

Βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας. Επίσης, συμβάλλει στην ψυχολογική ενδυνάμωση και μειώνει το άγχος σχετικά με την επιλογή καριέρας. Μέσω τεστ και συμβουλευτικών συνεδριών, οι μαθητές εξερευνούν τα ενδιαφέροντά τους, τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός παρέχει πληροφόρηση για τις διάφορες επαγγελματικές επιλογές, τις σχολές και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, επιτρέποντας στους μαθητές να κάνουν συνειδητές επιλογές για το μέλλον τους. Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά τους μαθητές να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, να διαχειριστούν το άγχος τους σχετικά με την επιλογή καριέρας και να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Οι μαθητές μαθαίνουν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή επαγγελματική τους πορεία. Με τη βοήθεια του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μαθητές μπορούν να αποφύγουν πιθανές επαγγελματικές απογοητεύσεις και αδιέξοδα, επιλέγοντας μια καριέρα που τους ταιριάζει και τους γεμίζει ικανοποίηση.