Επιστροφή στο σχολείο: Ποια είναι τα απαραίτητα προϊόντα που πρέπει να προμηθευτούν οι γονείς για μια καλή σχολική χρονιά

Το άνοιγμα των σχολείων και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές τάξεις σηματοδοτεί την αλλαγή στην καθημερινότητα των γονέων και των παιδιών και την προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σχεδόν 1.400.000 παιδιά που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και οι οικογένειες λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες των σχολικών μονάδων βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα ώστε να προμηθευτούν ότι απαιτείται για την ομαλή φοίτηση. Το βέβαιο είναι ότι αρχικά θα κυριαρχήσουν οι αγορές οι οποίες πρέπει να γίνονται μελετημένα ώστε και τα παιδιά να έχουν ότι χρειάζονται και οι γονείς να μην ξεφύγουν από τον προϋπολογισμό τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι γονείς πριν βγουν στα καταστήματα για τις αγορές τους, πρέπει να κάνουν μια «μελετημένη» λίστα, για τα πράγματα που θα χρειαστούν ώστε να μην λείψει τίποτα αλλά και για να μην ξεφύγουν αγοράζοντας περιττά αντικείμενα. Σε γενικές γραμμές μια τσάντα πρέπει να περιέχει τα βασικά σχολικά είδη αλλά ανάλογα με την τάξη και την ηλικία υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα είδη. Κάτι που επίσης οι γονείς πρέπει να κάνουν για να γίνει και η δική τους ζωή ευκολότερη είναι η προετοιμασία μιας «μίνι γκαρνταρόμπας» ώστε να μην έχουν κάθε πρωί να λύσουν σπαζοκεφαλιές και να αντιμετωπίζουν γκρίνιες και παράλογες απαιτήσεις από τα παιδιά και κυρίως τα μικρά.

Όλα τα απαραίτητα προϊόντα που δεν πρέπει να λείπουν από μια σχολική τσάντα

Γραφική ύλη

Εκτός από τα βιβλία τα οποία δίνονται στα παιδιά την πρώτη μέρα έναρξης των σχολείων, για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά οι δάσκαλοι δίνουν συνήθως λίστες για τα αναγκαία η οποία θα σας βοηθήσει πολύ. Συνεπώς και την απαραίτητη συμπληρωματική γραφική ύλη, η οποία περιλαμβάνει:

Κασετίνα. Απαραίτητη για όλους τους μαθητές και κυρίως τους μικρούς. Η κασετίνα είναι …πολυεργαλείο και βοηθά τα παιδιά να είναι οργανωμένα και να ξέρουν που έχουν τα πράγματά τους

Μολύβια ή και στυλό εάν είναι σε μεγαλύτερη τάξη

Γόμες

Ξύστρα

Χάρακα

Υλικά για χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τα καλλιτεχνικά απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων για τη δημιουργία κατασκευών. Ίσως λοιπόν χρειαστούν ξυλομπογιές, μαρκαδόροι ή ακόμα και χαρτόνια ή κάποιο αντικείμενο για το σπίτι. Αυτά θα τα αγοράσετε κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτικούς

Τετράδια, ανάλογα τι θα ζητήσει ο δάσκαλος.

Είδη προσωπικής υγιεινής και προστασίας

UNSPLASH

Μετά την «εποχή covid” έχει καταστεί σαφές ότι όλα τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν κανόνες υγιεινής στα σχολεία και κυρίως όσον αφορά στα χέρια τους. Συνεπώς καλό θα ήταν να τα εφοδιάσετε με:

Χαρτομάντηλα

Μωρομάντηλα

Αντισηπτικό

Φάρμακα για ειδικές περιπτώσεις. Αυτό φυσικά αφορά παιδιά με μικρά ή σοβαρά προβλήματα υγείας για τα οποία πάντα πρέπει να είναι ενημερωμένο το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα σας ενημερώσουν και τι υπάρχει διαθέσιμο στο σχολείο ώστε να είσαστε ήσυχοι.

Εξοπλισμός φαγητού

UNSPLASH

Πάρα πολλοί γονείς δίνουν για τα μικρά παιδιά φαγητό από το σπίτι. Αρα τα δοχεία αποθήκευσης και σωστής διατήρησης τροφίμων είναι απαραίτητα