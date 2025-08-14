ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Καθάρισε στην παράταση με Κουτέσα και Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά κόντρα στον Άρη Λεμεσού, έστω κι αν χρειάστηκε την παράταση. Ο Μαρίν ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 51′, ο Κβιλιτάια απάντησε στο 62′ με τον ίδιο τρόπο, αλλά ο Ντερέκ Κουτέσα με μια οβίδα έκανε το 2-1 και στη συνέχεια με μια ασίστ μαγεία στον Γιόβιτς καθάρισαν για την Ένωση που πήρε την πρόκριση.

Η ΑΕΚ έκανε και το δεύτερο βήμα, καθώς λύγισε τον Άρη Λεμεσού στην παράταση με 3-1 προκρίθηκε στα playoffs του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ που απέκλεισε τη Σέριφ. Ο πρώτος αγώνας στις 21 Αυγούστου θα γίνει στης Βρυξέλλες και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στην OPAP Arena.

Ο αγώνας έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια με τα πέναλτι των Μάριν και Κβιλιτάια όπως γράφει το SPORT24, και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην κανονική διάρκεια. Στο 104′ η Ένωση πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Κουτέσα που μπήκε ωραία στην περιοχή και κεραυνοβόλησε την εστία.

Το δεύτερο γκολ ήρθε από μια υποδειγματική αντεπίθεση του Κουτέσα που διένυσε όλο το γήπεδο και έδωσε την πάσα την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς. Εκείνος με ένα ωραίο τσίμπημα της μπάλας την έστειλε στα δίχτυα κι εκεί καθάρισε την πρόκριση για την Ένωση.

Τα δύο γκολ από την άσπρη βούλα

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 51ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα Μαρίν, το οποίο κέρδισε ο Πήλιος με έξοχη ατομική ενέργεια και ένα – δύο με τον Λιούμπιτσιτς.

Ο Άρης απάντησε στην Ένωση με το ίδιο νόμισμα. Ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ στα όρια της περιοχής σε μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια. Ο VAR τον κάλεσε να δει αν ήταν εντός κι έτσι υπέδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Κβιλιτάια ανέλαβε την εκτέλεση κι ευστόχησε για το 1-1.

Προβλημάτισε η Ένωση στο πρώτο μέρος, αλλά είχε δοκάρι στο φινάλε

Η πρώτη φάση στο ματς ήταν για τους φιλοξενούμενους που επιχείρησαν να χτυπήσουν στην κόντρα. Ο Κβιλιτάια από δύσκολη γωνία επιχείρησε να σκάψει τον Στρακόσα, δίχως αποτέλεσμα.

Οι Κύπριοι συνέχισαν να πιέζουν τα καρέ της ΑΕΚ παίζοντας έξυπνα. Στο 8′ το σουτ του Μαρχίεφ από το ημικύκλιο της περιοχής πέρασε άουτ, ενώ νωρίτερα ένα παράλληλο γύρισμα του Μαγιαμπελά πέρασε ανεκμετάλλευτο, ενώ ένα λεπτό μετά ο Στρακόσα σταμάτησε τον Μαγιαμπελά με τα πόδια.

Οι κιτρινόμαυροι δεν απέφυγαν τα λάθη και ο Άρης προσπάθησε να τον πιέσει. Στο 12′ ο Κορέιρα έκλεψε την μπάλα από τον Λιούμπιτσιτς κι εκτέλεσε ο ίδιος εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει άουτ.

Η πρώτη φάση της ΑΕΚ ήταν στο 20ο λεπτό. Ο Πενράις εκτέλεσε δυνατά ένα πλάγιο κι ο Ζίνι πήρε μια κεφαλιά που ανάγκασε τον Βανά να απομακρύνει σωτήρια και τον Πιερό να αδυνατεί να σκοράρει.

Ένα λεπτό μετά ο Πενράις δοκίμασε την τύχη του εκτός περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε εκτός. Στο 26ο λεπτό ο Ρότα έκανε ένα επικίνδυνο γέμισμα από τα δεξιά και ο Μπαλογκάν απομάκρυνε ριψοκίνδυνα σε κόρνερ.

Ο Κορέια ωστόσο είχε την έμπνευση να σκοράρει με την απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο 31ο λεπτό. Δεν ήταν άσχημη προσπάθεια, αλλά πέρασε λίγο άουτ.

Στο 36ο λεπτό η Ένωση είχε μια ακόμα καλή φάση για να σκοράρει. Ο Ρότα δοκίμασε να απειλήσει με οβίδα, ο Βανά απομάκρυνε δύσκολα με τον Πιερό να μην μπορεί αφύλακτος να κάνει το κοντρόλ. Πέντε λεπτά μετά το σουτ του Μάριν εξουδετερώθηκε εύκολα από τον Βανά.

Στην τελευταία φάση του ματς η ΑΕΚ έφτασε πιο κοντά στο γκολ. Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στασώματα ο Ρουμάνος έκανε δεύτερο σουτ, αλλά ο Βανά απομάκρυνε δύσκολα. Στη συνέχεια ο Μάνταλος σούταρε αλλά ο Βανά απομάκρυνε με τα πόδια.

Ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, αυτή σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Πιερό δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα με το κεφάλι προς την εστία.

Αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Και οι δύο σκόραραν από την άσπρη βούλα, αλλά δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση

Ο Νίκολιτς έριξε στο χορτάρι τον Σταύρο Πήλιο κι αυτός στην πρώτη του ενέργεια στο ματς κέρδισε πέναλτι με υπέροχη κατεβασιά προς την περιοχή και ένα – δύο με τον Λιούμπιτσιτς. Ο Ραζβάν Μαρίν το μετέτρεψε σε γκολ και άνοιξε το σκορ για τους κιτρινόμαυρους.

Ο Άρης Λεμεσού πήρε την μπάλα στα πόδια του στην προσπάθειά του να απειλήσει τα καρέ της ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι δεν έγιναν απειλητικοί, όμως κέρδισαν πέναλτι μέσω VAR για ένα μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια. Ο Κβιλιτάια νίκησε τον Στρακόσα κι ευστόχησε.

Μετά την ισοφάριση του Άρη, η ΑΕΚ έγινε πιο απειλητική για να σκοράρει. Στο 72′ η κεφαλιά του Λιούμπιτσιτς μετά την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Στο 80′ ο Κοϊτά εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από μακρινή απόσταση που ήλεγξε ο Βανά. Ο Κοκόριν που πέρασε στο ματς ως αλλαγή είχε την καλύτερη στιγμή του Άρη στο 81′, όμως το σουτ του από το ημικύκλιο της περιοχής πήγε ψηλά.

Στο φινάλε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά προσπάθησε με κάποια μακρινά σουτ να νικήσει τον Βανά, όμως οι προσπάθειές του είτε έβρισκαν σε τείχος είτε αυτή στο 90+5′ που πέρασε άουτ.

Ο Κουτέσα έδειξε την κλάση και ο Γιόβιτς σκόραρε με το καλημέρα

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στην παράταση. Οι κιτρινόμαυροι αναπτύχθηκαν ωραία από τα δεξιά κι ο Κουτέσα μοίρασε στον Γκατσίνοβιτς, όμως το σουτ του Σέρβου ήταν κακό.

Ο Άρης αντίθετα έγινε απειλητικός για πρώτη φορά στο 100′. Ο Γκοστάντ βρήκε ωραία τον Κοκόριν κι αυτός έκανε ένα σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Ρώσος απείλησε και στο 103′ μέσα από την περιοχή μετά το λάθος του Λιούμπιτσιτς, όμως ο Στρακόσα επενέβη σωτήρια.

Λίγο πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου της παράτασης η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Ντερέκ Κουτέσα, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι κιτρινόμαυροι δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σε μια υποδειγματική αντεπίθεση ο Ντερέκ Κουτέσα έστρωσε την κατάλληλη στιγμή για τον Γιόβιτς κι εκείνος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα. Μέχρι και το φινάλε της παράτασης, ο Άρης προσπάθησε να γίνει απειλητικός, δίχως αποτέλεσμα με το 3-1 να μένει μέχρι το τέλος.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις (46′ Πήλιος), Μάνταλος (85΄Κουτέσα), Περέιρα (3′ λ. τρ. Λιούμπιτσιτς), Πινέδα (73′ Κοϊτά), Μαρίν, Ζίνι (102′ Γιόβιτς), Πιερό (73′ Γκατσίνοβιτς).

Άρης Λεμεσού: Βανά, Κορέια (65′ Καζού), Γκόλντσον, Μπαλογκάν, Γιάγκο, Χαραλάμπους (118′ Μπουρχάν), Μαρχίεφ, ΜακΚλόσαντ (46′ Μόντνορ), Μαγιαμπελά (88′ Γκοστάντ), Κβιλιτάια, Κακουλής (65′ Κοκόριν).