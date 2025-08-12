ΑΕΚ: Άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς απέναντι στον Άρη Λεμεσού

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης των εισιτηρίων για τον κομβικό αγώνα κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena (14/08, 21:00).

Ξεκίνησε σήμερα (12/8) η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων που έχουν απομείνει για τη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού (14/8, 21:00, COSMOTE SPORT 1 HD, LIVE από το SPORT24) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Την προτεραιότητα φυσικά για να παρακολουθήσουν τον αγώνα την είχαν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, αλλά από σήμερα (12/08) τα διαθέσιμα εισιτήρια άρχισαν να διατίθενται ελεύθερα και στις υπόλοιπες θύρες.

Θυμίζουμε ότι στο εν λόγω παιχνίδι θα παραμείνει κλειστό το βόρειο “πέταλο” της OPAP Arena και πιο συγκεκριμένα οι θύρες 19-25, εξαιτίας της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ΑΕΚ από το ματς απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

“Άρχισε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League απέναντι στον Άρη Λεμεσού, που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 21:00!

Αγοράστε το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html“.