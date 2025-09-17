ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε 102-102: Πήγαν στη δεύτερη παράταση, δεν την έπαιξαν και έληξε ισόπαλο

ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε προσέφεραν ένα εκπληκτικό θέαμα στη Sunel Arena, όμως οι Σάκοτα και Γιασικεβίτσιους επέλεξαν να μην αγωνιστούν στη δεύτερη παράταση, με το σκορ να μένει στο 102-102.

Η ΑΕΚ παρέμεινε ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του φιλικού με τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena, φέρνοντας το παιχνίδι σε δεύτερη παράταση, ωστόσο, οι προπονητές Σάκοτα και Γιασικεβίτσιους αποφάσισαν να μην αγωνιστούν στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, με το σκορ να μένει στο 102-102.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα εντυπωσίασε με την απόδοσή της και λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας είχε προβάδισμα 5 πόντων (84-79), όμως δέχθηκε ένα σερί 8-0 και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρά την πίεση, ισοφάρισε με τον Άντονις Αρμς στο 88-88, αλλά βρέθηκε ξανά πίσω μετά από τρίποντο του Μπιμπέροβιτς.

Ο Αρμς έβαλε ξανά την ΑΕΚ μπροστά με καλάθι στο 90-91, ενώ η άμυνα της ομάδας έφερε τις βολές για τον Σίλβα, που έκανε 1/2 για το 91-91. Στην τελευταία επίθεση, ο Κόλσον αστόχησε στο σουτ της νίκης, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στην πρώτη παράταση, ο Χολ συνέχισε να προκαλεί προβλήματα στην ΑΕΚ, βάζοντας τη Φενέρμπαχτσε μπροστά με 95-100, αλλά η ΑΕΚ απάντησε με 7-0, περνώντας μπροστά 102-100 στα 48″. Οι τελευταίες φάσεις δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, με τον Μπάλντουιν να αστοχεί σε τρίποντο και τον Μπέικοτ να χάνει τις βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Ο Μπιμπέροβιτς, με δύσκολο δίποντο, έστειλε το ματς στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο.

Τελικά, οι δύο προπονητές αποφάσισαν να μην παίξουν το δεύτερο παράταση για να μην ρισκάρουν τον τραυματισμό των παικτών τους, με το ματς να ολοκληρώνεται ισόπαλο 102-102.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Πιτσίλκας, Τσιμπούρης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91 (κ.α.), 102-102 (1η παρ.)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 13 (6/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Σκορδίλης 2, Φλιώνης 2 (6 ασίστ), Λεκαβίτσιους 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπάρτλι 30 (4/6 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ασίστ), Αρμς 21 (7/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σίλβα 19 (6/8 δίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 2

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικον 10 (11 ριμπάουντ), Μπίρσεν, Μπάλντουιν 17 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Μέλι 8 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Εκσίογλου 2, Μαχμούτογλου 2, Μπόστον 10 (2), Μπιμπέροβιτς 24 (5/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 22 (7/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόλσον 4, Ζάγκαρς 3, Μπιρς 2