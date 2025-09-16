ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της Ένωσης για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της στο Αιγάλεω

Μετά την απόφαση απαγόρευσης για την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ για το παιχνίδι κόντρα στο Αιγάλεω, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα τους φιλάθλους της πως δεν θα υπάρξει παρουσία τους στο εκτός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με το Αιγάλεω, στο γήπεδο “Στ. Μαυροθαλασσίτης”.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη μετακίνηση, όσο και η διάθεση εισιτηρίων στους φίλους της Ένωσης για την αναμέτρηση.

Ο αγώνας αφορά την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 16:00.

Η σχετική απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά πως η απαγόρευση επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ η ΑΕΚ τόνισε ότι είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

“Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας, ότι για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» αύριο (17/9, 16.00) με αντίπαλο την ΠΑΕ Αιγάλεω, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24383 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, έχουσα επί λέξει ως εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ), κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Αιγάλεω – ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ανωτέρω απόφαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ είναι εκ του Νόμου υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας.”