ΑΕΚ: Η βελγική αστυνομία συνέλαβε 11 οπαδούς της Άντερλεχτ, μετά από τον αγώνα με την Ένωση

Η πρώτη κόντρα της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ για τα playoffs του Conference League είχε και τρίτο μέρος, με την αστυνομία των Βρυξελλών να προχωράει σε συλλήψεις οπαδών των γηπεδούχων που επιδίωξαν να κινηθούν κατά φίλων της Ένωσης.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στην πρώτη μεταξύ τους κόντρα με φόντο την League Phase του Conference League, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1 στο “Κονστάντ Βάντεν Στοκ” και να αφήνουν ανοιχτούς τους λογαριασμούς τους ενόψει της ρεβάνς στην OPAP Arena.

Ωστόσο, πέρα από τη μάχη που δόθηκε στο χορτάρι, υπήρχε κόντρα και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Αρχικά βρέθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ στο προσκήνιο καθώς η απόφασή τους να μετακινηθούν οργανωμένα στην πόλη είχε ως αποτέλεσμα να παρέμβει η βελγική αστυνομία και να προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές, με τα άτομα τα οποία προσήχθησαν να στερούνται το δικαίωμα να δουν διά ζώσης το ματς και να μένουν ελεύθερα μετά από το φινάλε.

Ωστόσο σημειώθηκε ένταση και μετά το τέλος του παιχνιδιού, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά την αστυνομία και οπαδούς της Άντερλεχτ. Σύμφωνα με αναφορές των βελγικών ΜΜΕ, υπήρχαν φίλοι των γηπεδούχων που επιδίωξαν να κινηθούν κατά οπαδών της ΑΕΚ, με την αστυνομία των Βρυξελλών να επεμβαίνει άμεσα.

Ως συνέπεια υπήρχαν συμπλοκές από τις οποίες προέκυψε τραυματισμός αστυνομικού, με τον τελικό απολογισμό να είναι η σύλληψη 11 ατόμων, οπαδών της Άντερλεχτ.