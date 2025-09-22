ΑΕΚ: Ο Δημήτρης Κατσίβελης ενσωματώθηκε στην προετοιμασία

Ξεκούραση τέλος για τον Δημήτρη Κατσίβελη μετά το EuroBasket 2025. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ τη Δευτέρα (22/9).

Μετά από μερικές ημέρες ξεκούρασης, ύστερα από τη συμμετοχή του στο EuroBasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Δημήτρης Κατσίβελης ενσωματώθηκε τη Δευτέρα (22/9) στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Όπως γράφει το SPORT24, Ο διεθνής γκαρντ τα είπε σε φιλικό κλίμα με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους νέους του συμπαίκτες, ενώ ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά.

Εξάλλου, οι επίσημες υποχρεώσεις της Ένωσης για τη σεζόν 2025/26 ξεκινούν από το Stoiximan Super Cup στη Ρόσο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση τον Προμηθέα (26/9, 17:00, ΕΡΤ2 και LIVE από το SPORT24).