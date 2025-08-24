ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: Άνετη πρεμιέρα για την Ένωση, καθάρισε τα λιοντάρια

Η ΑΕΚ έκανε την καλύτερή της εμφάνιση για φέτος, κυριάρχησε απολύτως του Πανσερραϊκού και επικράτησε με 2-0 στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως του Πανσερραϊκού, δεν τον άφησε να “ανασάνει” και το “φτωχό” για την εικόνα του αγώνα 2-0 της έδωσε την άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Ο Θωμάς Στρακόσα συνέχισε από εκεί που το άφησε στις Βρυξέλλες, δήλωσε παρών στη μόνη μεγάλη ευκαιρία των “λιονταριών”, πήρε το άγχος από τους συμπαίκτες του και όλα έγινε πιο απλά μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Όπως αναφέρει το SPORT24, στο 23′ ο Ζίνι κέρδισε το πέναλτι σε πάτημα του Γκελασβίλι και ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0, ενώ στο 27′ ο διεθνής Ανγκολέζος πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Δικέφαλου με υπέροχο τελείωμα από σέντρα του Τζέιμς Πενράις.

Ωστόσο, τα πάντα πάγωσαν και εκεί ήταν που ουσιαστικά η Ένωση έβαλε για… ύπνο το ματς, όταν ο Ζίνι αποχώρησε δακρυσμένος στο 35′ με αναγκαστική αλλαγή.

Πλέον, άπαντες στον “κιτρινόμαυρο” οργανισμό ετοιμάζονται για τον τελικό πρόκρισης στη League Phase του Conference League απέναντι στην Άντερλεχτ στην OPAP Arena το βράδυ της Πέμπτης (28/08, 21:00).

Στη 2η αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR (31/08, 20:00), ενώ ο Πανσερραϊκό φιλοξενεί τον ΟΦΗ (30/08, 19:30).

Η ΑΕΚ μπήκε στο χορτάρι της OPAP Arena με τη διάθεση να “πιάσει από το λαιμό” τον Πανσερραϊκό και να μην τον αφήσει να ανασάνει, όμως τα “λιοντάρια” ήταν αυτά που έφτασαν κοντά στο γκολ.

Ωστόσο, ο Στρακόσα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε κόντρα στην Άντερλεχτ.

Ο Ίβαν βρήκε με το κεφάλι τον Γκριν, που στο τετ α τετ δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ένωσης.

Η πρώτη τελική για τον Δικέφαλο σημειώθηκε στο 11′, όταν κυκλοφόρησε πολύ όμορφα την μπάλα στη δεύτερη επίθεση μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Ελίασον έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, όμως η κεφαλιά του αρχηγού της Ένωσης που είχε πατήσει περιοχή κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Τιναλίνι.

Ο Πενράις έκανε τη συρτή σέντρα από τα αριστερά, ο Ζίνι κοντρόλαρε, προσπάθησε να ανοίξει το σκορ με τακουνάκι, αλλά ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ.

Εν τέλει η καθολική υπεροχή των γηπεδούχων, τα ποσοστά κατοχής έφτασαν τα 92% – 8%, συνεχίστηκε βρίσκοντας δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Το πρώτο γκολ των “κιτρινόμαυρων” στη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα το πέτυχε ο αρχηγός τους. Ο διεθνής Έλληνας χαφ έστειλε τον Τιναλίνι από την αντίθετη γωνία και έκανε το 1-0 για την Ένωση, σε πένακτι που κέρδισε ο Ζίνι για πάτημα Γκελασβίλι.

Και στο 27′ ήρθε το 2-0. Ο Πενράις έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, έκανε μία συρτή σέντρα που έκοψε στα δύο την άμυνα του Πανσερραϊκού, ο Ζίνι επωφελήθηκε της κόντρας και με υπέροχο πλασέ σημείωσε το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ σε επίσημο αγώνα.

Η ΑΕΚ δεν κατέβασε ταχύτητα και με τον Κοϊτά έφτασε κοντά στο 3-0. Ο 27χρονος βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή του Πανσερραϊκού, σούταρε δυνατά με το δεξί, με τον Τιναλίνι να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.

Παρόλα αυτά, ο φρενήρης ρυθμός της Ένωσης σταμάτησε στο 35′, όταν ο Ζίνι έγινε αναγκαστική αλλαγή, περνώντας δακρυσμένος εκτός αγωνιστικού χώρου και δίνοντας τη θέση του στον Ραζβάν Μαρίν.

Τελευταία σημαντική στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν στο 38′. Ο Μάνταλος έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή των “λιονταριών”, προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει με το δεξί, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό και ο Τιναλίνι έδιωξε πριν τα πράγματα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα για την εστία του.

Το “τρελό” διάστημα 45′-60′ για την ΑΕΚ και το “σβήσιμο” του ματς

Με μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ άρχισε το δεύτερο μέρος. Ο Βίντα μία με γυριστό με το δεξί και στη συνέχεια με σουτ με το αριστερό επιχείρησε να ανεβάσει και άλλο τον δείκτη του σκορ, όμως ο Τιναλίνι του αρνήθηκε σε αμφότερες τις περιπτώσεις το γκολ.

Το σφυροκόπημα των γηπεδούχων συνεχίστηκε. Ο Ελίασον στο 49′ έκανε μαγικό κοντρόλ, σέντραρε με το αριστερό στην καρδιά της, με τον Μουκουντί να παίρνει την κεφαλιά και να τη στέλνει άουτ.

Η φάση ελέγχθηκε για τράβηγμα πάνω στον Μουκουντί τη στιγμή που πήγαινε να πάρει την κεφαλιά, θα δινόταν προφανώς πέναλτι, αλλά νωρίτερα ο Ελίασον ήταν οφσάιντ πριν βγάλει τη σέντρα και επομένως ο διαιτητής έδωσε το οφσάιντ. Ως μη γενόμενη, λοιπόν, η φάση του Μουκουντί.

Η γκίνια για τον Πιερό δεν είπε να κοπάσει ούτε στο ματς με την ομάδα των Σερρών, αφού ο Ρότα στο 60′ έκανε μία συστημένη σέντρα στο κεφάλι του διεθνούς με την Αϊτή, αυτός σκόραρε με κεφαλιά, όμως ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Πανσερραϊκός έδειξε την επιθετική παρουσία στο 63′ για πρώτη φορά μετά το τετ α τετ του Γκριν στο 5′. Ο Ίβαν επωφελήθηκε από τις κόντρες, είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του, όμως η προβολή του πέρασε δίπλα από την εστία του Στρακόσα.

Ο Ρότα έκανε τη συρτή σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Πανσερραϊκού, αλλά ο Πινέδα δεν έπιασε γεμάτο το σουτ, με συνέπεια η μπάλα να καταλήξει λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τιναλίνι στο 77′

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα (84′ Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (71′ Κουτέσα), Ελίασον (84′ Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (36′ Μαρίν), Πιερό

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (65′ Μπανζάκι), Γκιογίομιε, Ουαγκέ (46′ Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84′ Δοϊρανλής)