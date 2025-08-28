ΑΕΚ: Πού θα δείτε τη δεύτερη μάχη με την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ έφυγε με το ισόπαλο 1-1 από τις Βρυξέλλες και θέλει μια απλή νίκη στην OPAP Arena για να συνεχίσει στην Ευρώπη και να συμμετάσχει στη League Phase του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει όρθια από τις Βρυξέλλες χάρη στο 1-1 με την Άντερλεχτ και πλέον η πρόκριση περνάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια και την OPAP Arena. Η Ένωση φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το αβαντάζ της έδρας της που αναμένεται να είναι γεμάτη, για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο της και να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την COSMOTE Sport 2 και LIVE από το Match Center του SPORT24.

