ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ 1-1: Πέταξε την ευκαιρία η Ένωση

Πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ στη Stoiximan Super League, καθώς η ΑΕΛ Novibet πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1.

Η ΑΕΛ Novibet έστησε μπλόκο στην ΑΕΚ και οι δύο ομάδες πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας με το 1-1 στη Λάρισα. Το παιχνίδι είχε πολλές φάσεις και από τις δύο πλευρές (κυρίως οι κιτρινόμαυροι), οι βυσσινί είχαν και δοκάρι, στο τέλος όμως δεν χαμογέλασε κανείς.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55ο λεπτό. Ο Πέτρος Μάνταλος δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς σκόραρε από κοντά, μετά από το ωραίο παράλληλο γύρισμα του Πήλιου μέσα στην περιοχή.

Η απάντηση της ΑΕΛ Novibet ήρθε στο 75ο λεπτό. Ο Ατανάσοφ, όπως γράφει το SPORT24, εκτέλεσε ωραία από τα αριστερά το κόρνερ και ο Τσάκλα ξεμαρκαρίστηκε εντελώς και με κεφαλιά από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Οι βυσσινί είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν στο 37ο λεπτό. Ο Σαγάλ βρήκε ωραία τον Πασά στο πέναλτι, εκείνος πλάσαρε με τη μια, αλλά το ψιλοκρεμαστό σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ έφτασε τους δέκα βαθμούς και είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση, ενώ η ΑΕΛ Novibet είναι στους τρεις βαθμούς.

Ωραίο πρώτο μέρος, δοκάρι οι βυσσινί

Η Ένωση απείλησε πρώτη στο παιχνίδι με τον Γιόβιτς να μοιράζει ωραία για τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Ο Μαυριτανός εκτέλεσε όμορφα με τη μια, αλλά ο Μελίσσας επενέβη σωτήρια.

Ένα λεπτό μετά η ΑΕΛ Novibet απείλησε πρώτη με τον Σάββα Μούργο να εκτελεί μέσα από την περιοχή, μετά από μεταβίβαση του Πασά, όμως το πλασέ του πέρασε εκτός.

Στο έβδομο λεπτό οι κιτρινόμαυροι έγιναν εκ νέου απειλητικοί με τον Κουτέσα να περνάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους και να μπει στην περιοχή για να εκτελέσει, όμως ο Τσάκλα έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ.

Ο Ατανάσοφ, που είχε τις περισσότερες τελικές από όλους στο πρώτο μέρος, απείλησε για πρώτη φορά με το μακρινό σουτ του που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα. Στο 21ο λεπτό σε φάση διαρκείας στα καρέ των βυσσινί, οι Κοϊτά και Γιόβιτς δεν μπορούσαν να εκτελέσουν, ενώ ο Μαυριτανός απείλησε με ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός.

Ο ίδιος ποδοσφαιριστής απείλησε με μια ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 36′, αλλά ο Στρακόσα επενέβη σωστά. Ένα λεπτό μετά είδαμε τη μεγαλύτερη φάση στο ματς με τον Γιάννη Πασά να πλασάρει όμορφα από το ύψος του πέναλτι, αλλά η προσπάθειά του να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

Η Ένωση προσπάθησε να απειλήσει με δύο κεφαλιές του Λούκα Γιόβιτς, καμία όμως δεν βρήκε στόχο και πέρασε εκτός εστίας. Αντίθετα ο Μελίσσας χρειάστηκε να επέμβει στις προσπάθειες των Ρέλβας (38′) και Ελίασον (39′).

Ο Μάνταλος ήρθε από τον πάγκο και έδωσε τη λύση, ο Τσάκλα τη μαχαιριά στο 75′

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση απείλησε πρώτη στο 51ο λεπτό με την ωραία αντεπίθεση που εκδήλωσε. Ο Κοϊτά βρέθηκε σε θέση βολής στο ημικύκλιο, μετά από πάσα του Ελίασον, αλλά ο Κοβάσεβιτς έβαλε το στοπ.

Στο 55ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε δίχτυα με τον Σταύρο Πήλιο να πιστώνεται την ασίστ. Μετά το γκολ της Ένωσης οι γηπεδούχοι απείλησαν με την κεφαλιά του Τσάκλα που πέρασε εκτός.

Ο Μάνταλος είχε μια ακόμα καλή στιγμή στο 63ο λεπτό με το γλυκό σουτ εκτός περιοχής, που πέρασε λίγο άουτ. Ο Γκαράτε με την είσοδό του στο ματς απείλησε με κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.Η ΑΕΚ πέτυχε δύο γκολ με μακρινό σουτ του Μαρίν που κόντραρε στον Πινέδα (στο χέρι του) και στο γκολ του Μάνταλου που επίσης χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο Γιόβιτς στο 73ο λεπτό βρέθηκε σε θέση βολής στο ύψος του πέναλτι μετά από ωραία ενέργεια του Κουτέσα, αλλά το τελείωμα του Σέρβου ήταν απογοητευτικό. Οι βυσσινί ισοφάρισαν με τον Τσάκλα στο 75ο λεπτό, που κινήθηκε ωραία στην άμυνα της ΑΕΚ που τον άφησε εκτός.

Στο φινάλε δεν άλλαξε τίποτα και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Σαγκάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.