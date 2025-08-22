Αυτοί θα περιγράψουν για την ΕΡΤ το EuroBasket 2025 – Το πρόγραμμα

Η αντίστροφη μέτρηση για το EuroBasket 2025 έχει ξεκινήσει. Η σπουδαία διοργάνωση ξεκινάει στις 27 Αυγούστου, με την Ελλάδα να κάνει πρεμιέρα στις 28/8 κόντρα στην Ιταλία. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλα τα παιχνίδια της Εθνικής μας ομάδας. Δείτε ποιοι δημοσιογράφοι θα αναλάβουν την περιγραφή και τον σχολιασμό των αγώνων της επίσημης αγαπημένης.

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού της χρονιάς πλησιάζει. Το EuroBasket 2025 ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη και όλοι Έλληνες φίλαθλοι στέλνουν τη θετική τους σκέψη στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Όπως γράφει το Sport24, ολες οι αναμετρήσεις της Ελλάδας θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ, η οποία σε κάθε αγώνα της Ελλάδας θα έχει δύο δημοσιογράφους, έναν στο σχόλιο και έναν στην περιγραφή play by play. Τα παιχνίδια της Εθνικής μας θα μεταδίδουν εκ περιτροπής οι Βαγγέλης Ιωάννου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου και Κώστας Σωτηρίου.

Από εκεί και πέρα, η ΕΡΤ θα δείχνει κι ένα ακόμη παιχνίδι από τον όμιλο της Εθνικής μας, στη Λεμεσό. Στις μεταδόσεις αυτών των αγώνων θα έχει συμμετοχή και ο Αντώνης Καλκαβούρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ελλάδας στο EuroBasket 2025

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα