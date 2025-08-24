Αγωνία στην ΑΕΚ για Ζίνι: Έγινε αναγκαστική αλλαγή κι έφυγε δακρυσμένος

Λίγο μετά το πρώτο γκολ του Ζίνι με τη φανέλα της ΑΕΚ, έγινε αναγκαστική αλλαγή και μάλιστα αποχώρησε δακρυσμένος. Αγωνία στην Ένωση εν όψει του μεγάλου ματς με την Άντερλεχτ.

Ο Ζίνι πέτυχε το πρώτο του γκολ (27′) με τη φανέλα της ΑΕΚ, γράφοντας το 2-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ωστόσο, εννιά λεπτά μετά, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με τραυματισμό.

Μάλιστα, ο επιθετικός της Ένωσης αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Φυσικά, στην ΑΕΚ υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του, αφού ακολουθεί την Πέμπτη η κρίσιμη ρεβάνς με την Αντερλεχτ για τα playoffs του Conference League.