Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Οικογενειακή τραγωδία για τον Μούσα Εντιαγέ – Πνίγηκε ο 13χρονος αδερφός του

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτιλίχθηκε για τον αμυντικό της Άντερλεχτ, Μούσα Εντιαγέ, μία ημέρα πριν τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ (21/08, 21:00), καθώς ο 13χρονος αδερφός του εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία της Σενεγάλης.

Μία ημέρα πριν από την σέντρα του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ (21/08, 21:00), συνέβη μία ανείπωτη τραγωδία για τον Μούσα Εντιαγέ, τον αριστερό μπακ των Βέλγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από βελγικά Μέσα, ο 13χρονος αδερφός του παίκτη βρέθηκε νεκρός σε παραλία της Σενεγάλης, με τον ίδιο να αναχωρεί εσπευσμένα στην πατρίδα του, προκειμένου να είναι με την οικογένειά του σε αυτό το τραγικό συμβάν.

Η Άντερλεχτ έβγαλε ανακοίνωση υποστήριξης, αναφέροντας:

“Με την άδεια του συλλόγου, ο αμυντικός Μούσα Εντιαγέ ταξίδεψε στη χώρα καταγωγής του, τη Σενεγάλη. Ο λόγος της απουσίας του είναι ένας τραγικός θάνατος στην οικογένεια του Μούσα. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης το βράδυ εναντίον της ΑΕΚ Αθηνών”.

“Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος”.

Ως εκ τούτου, ο Μπέσνικ Χάσι δεν μπορεί να υπολογίζει τον Ντιαγέ για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα την ΑΕΚ και θα αναγκαστεί να προσαρμόσει τα πλάνα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σενεγαλέζος μπακ είχε αγωνιστεί σε όλο το 90′ στο ματς των Βέλγων κόντρα στη Σερίφ Τίρασπολ (1-1), στη ρεβάνς του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.