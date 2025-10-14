Αντετοκούνμπο για Μαράια: “Αν η μητέρα μου έλεγε ότι δεν της αρέσει, θα είχα ανοίξει την πόρτα και…”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την σύζυγό του, Μαράια, στην εκπομπή “The 2night Show” του ANT1.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “The 2night Show” στον ANT1 και αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαράια.

Ο Greek Freak μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το αν πήρε την έγκριση της μητέρας του, εξήγησε πως εκείνη την συμπάθησε και πως αν είχε πει ότι δεν της αρέσει τότε “θα είχα τότε ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ”.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα φαντάζομαι ότι θα είναι η μητέρα των παιδιών μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 προσπάθησα ξανά. Είμαι καλό παιδί, της είπα να μείνουμε φίλοι. Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε.

Τη συμπάθησε η μητέρα μου, όταν ήρθε σε ένα ταξίδι. Τη συμπάθησε και ο πατέρας μου, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή κοπέλα γιατί δεν είχα φέρει ποτέ κοπέλα στο σπίτι. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα μου και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δεν της αρέσει, θα είχα τότε ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ.

Τώρα όχι, αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου, που είναι το ομορφότερο δώρο. Είμαι καλά με τα τέσσερα, αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Δεν μιλάει ελληνικά η γυναίκα μου. Ξεκίνησε το 2017 μαθήματα αλλά της φάνηκαν δύσκολα, είχε φύγει και η καθηγήτριά της και σταμάτησε. Τα παιδιά μου θα πάνε σε ελληνικό σχολείο”.