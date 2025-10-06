Αντετοκούνμπο: Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, ενώ οι δύο γιοι τους ξεκίνησαν ήδη το νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στο Παλαιό Ψυχικό.

Εκεί, λοιπόν, χτυπά πλέον ο οικογενειακός παλμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των Μιλγουόκι, μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισε φέτος να αποχωριστεί την οικογένειά του και να τους εγκαταστήσει μόνιμα στην Ελλάδα.

Από φέτος, ο 5χρονος Λίαμ-Τσαρλς και ο, κατά έναν χρόνο μικρότερος, Μάβερικ-Ντιάπερ ξυπνούν κάθε πρωί για να πάνε στο νηπιαγωγείο του Κολλεγίου Αθηνών, ενώ στο σπίτι μεγαλώνουν η 2χρονη Εύα-Μπρουκ και η μικρότερη Άρια-Κάπρι.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr η επιλογή του σχολείου, σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη, μόνο τυχαία δεν ήταν. Ήθελε “το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα” για τα παιδιά του και ήθελε αυτό να γίνει στην πατρίδα του. Αυτή την απόφαση βρήκε εξαιρετικά σύμφωνη και την Μαράια.

Ο Greek Freak, που είχε μιλήσει συγκινημένος για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα λέγοντας ότι “ήταν το πιο πολύτιμο τρόπαιο της καριέρας του”, δείχνει πως θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με τα ίδια βιώματα που τον διαμόρφωσαν: οικογένεια, Ελλάδα, αξίες.

Παρόλο που λατρεύει την Αθήνα και τις βόλτες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο Γιάννης προτιμά πλέον την ηρεμία του σπιτιού του στο Παλαιό Ψυχικό, μακριά από τα φλας, περνώντας χρόνο με τη Μαράια και τα παιδιά του όποτε επιστρέφει.

Όλα αυτά, μέχρι να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να κλείσει την καριέρα του σε κάποια ομάδα στην Ελλάδα.

Μέχρι τότε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο NBA, αλλά με ένα κομμάτι της καρδιάς του να ανήκει πια οριστικά στην Αθήνα.