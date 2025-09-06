Αποθέωση από την UEFA για τον Καρέτσα: “Είναι μόλις 17”

Με δύο αναρτήσεις στο Χ η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ομοσπονδία πόσταρε το γκολ του “μικρού πρίγκιπα” και τόνισε την ηλικία του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Λευκορωσία και γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση.

Ακόμα και η UEFA στάθηκε στην παρουσία του, δημοσιεύοντας στο Χ δύο αναρτήσεις για τον «μικρό πρίγκιπα» της Ελλάδας. Στην πρώτη παρουσίασε το γκολ του με τη φανέλα της Γκενκ, ενώ στη δεύτερη μια φωτογραφία του, υπογραμμίζοντας και στις δύο περιπτώσεις το γεγονός ότι είναι ακόμη ανήλικος.

Υπενθυμίζεται πως στο ματς με τους Λευκορώσους, εκτός από το γκολ, ο Καρέτσας μοίρασε και μία ασίστ.

Το γκολ του Καρέτσα

Η φωτογραφία του Καρέτσα