Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Εντυπωσιακή νίκη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης διέλυσε το Αμβούργο με 98-76 στο καυτό Αλεξάνδρειο, υπό το βλέμμα του εμβληματικού Νίκου Γκάλη.

Ο Άρης Betsson πέτυχε την δεύτερη νίκη του στο EuroCup, επικρατώντας του Αμβούργου με 98-76 στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, ολοκληρώνοντας το 2/2 στη διοργάνωση με εντυπωσιακό τρόπο.

Όπως γράφει το SPORT24, μετά τη νίκη στη Βενετία, η ομάδα του Μπόγκνταν Καράιτσιτς άφησε πίσω την ήττα από την Καρδίτσα στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και έδειξε εξαιρετική εικόνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Η βραδιά ξεκίνησε με μαγευτικές εικόνες και ολοκληρώθηκε με τον Άρη να αποδίδει εξαιρετικά, με το κοινό να αποθεώνει τους παίκτες, ενώ παρόντες ήταν και σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Νίκος Γκάλης.

Ο Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ ξεχώρισε με 15 πόντους και 4 κερδισμένα φάουλ, ενώ ο Ρόνι Χάρελ ήταν εξαιρετικός με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Μπράις Τζόουνς πρόσφερε 16 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Παναγιώτης Λέφας έκανε ονειρικό ντεμπούτο με 12 πόντους (3/4 τρίποντα) και 2 ασίστ σε 12 λεπτά συμμετοχής.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπαένα, Λεζκάνο, Μανουέλ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

ΑΡΗΣ (Καράιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (1), Χατζηλάμπρου 5 (1), Λέφας 13 (3/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Τζόουνς 16 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Φορμπς 8 (1/4 τρίποντα), Φόρεστερ 9 (3 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (1/4 τρίποντα), Γκιουζέλης 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μποχωρίδης 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Καζαμίας 6, Ίνοκ 4 (5 ριμπάουντ), Χάρελ 7 (1/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 24/34 δίποντα, 11/31 τρίποντα, 17/21 βολές, 35 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 5 επιθετικά), 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, λάθη, μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Αμβούργου: 19/40 δίποντα, 4/23 τρίποντα, 26/35 βολές, 38 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 16 λάθη, 1 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική ο Άρης θα παίξει στη Σλοβενία με την Τσεντεβίτα (14/10, 19:30), ενώ το Αμβούργο θα υποδεχθεί την Μπαχτσεσεχίρ (14/10, 20:30).