Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Η Ένωση έχασε την ευκαιρία να καθαρίσει από την Κύπρο, στο χέρι της η πρόκριση στην OPAP Arena

Η ΑΕΚ πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη, “πέταξε” το ονειρικό πρώτο 15λεπτο και έβαλε δύσκολα στον εαυτό της εν όψει της ρεβάνς στην OPAP Arena.

Η ΑΕΚ έβαλε εμπόδια από μόνη της στον εαυτό της, έκανε τα εύκολα δύσκολα και δεν κατάφερε να φύγει από την Κύπρο με σκορ πρόκρισης στα playoffs του Conference League.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, η Ένωση έμεινε στο 2-2 με τον Άρη Λεμεσού στο Alphamega Stadium και πλέον καλείται στη Νέα Φιλαδέλφεια να δείξει χωρίς λάθη, κόπωση και έλλειψη καθαρού μυαλού τη διαφορά ποιότητας που έχει από την αντίπαλό της.

Το ονειρικό πρώτο 15λεπτο, Περέιρα και Ρέλβας σημείωσαν στο 9′ και το 14′ δύο μαγικά γκολ, διαδέχθηκε το εφιαλτικό δεύτερο τέταρτο (16′-31′), στο οποίο οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αμυντική ολιγωρία του Δικέφαλου και με τους Κακουλλή και Γκόλντσον διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη τη διάρκεια του ματς, με τον Άρη Λεμεσού να προσπαθεί να “χτυπήσει” κυρίως με αντεπιθέσεις και μακρινές μπαλιές στην πλάτη της “κιτρινόμαυρης” άμυνας.

Η ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην OPAP Arena το βράδυ της επόμενης Πέμπτης (14/08, 21:00).

Από το ονειρικό πρώτο 15λεπτο στο εφιαλτικό δεύτερο τέταρτο

Η ΑΕΚ άρχισε το παιχνίδι με το αγαπημένο 4-4-2 σε ρόμβο του Μάρκο Νίκολιτς, παίρνοντας από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, καθώς ο Άρης Λεμεσού επέλεξε να αμυνθεί πίσω από την μπάλα, να περιμένει την Ένωση και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις.

Η Ένωση ευτύχησε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις στην πρώτη της ευκαιρία. Ο Μάνταλος με καταπληκτική ενέργεια πέρασε τρεις παίκτες του Άρη Λεμεσού, έδωσε μία μαγική κάθετη πάσα-ξυράφι στον Περέιρα, με τον Αργεντινό χαφ να κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή και με το αριστερό να εκτελεί τον Βανά για το 0-1.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά την κυπριακή άμυνα, κλέβοντας πολλές φορές την μπάλα στο μισό του Άρη Λεμεσού.

Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις έγινε απειλητική. Ο Ρότα πάτησε μάλιστα περιοχή, σούταρε με το δεξί και υποχρέωσε τον Βανά σε μεγάλη επέμβαση, από το οποίο η Ένωση κέρδισε το κόρνερ.

Από αυτή τη φάση προήλθε και το 2-0 της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Περέιρα έγινε κάτοχος τη μπάλας, σούταρε, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη του Άρη Λεμεσού, ο Ρέλβας επωφελήθηκε, άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με το δεξί πέτυχε το δεύτερό του τέρμα με τη φανέλα του Δικέφαλου σε τρία παιχνίδια.

Ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ καταγράφηκε στο 16′, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε “πνίξει” τους γηπεδούχους.

Ο Πιερό πάτησε περιοχή, όμως το σουτ του από πλάγια θέση πέρασε δίπλα από την εστία του Βανά, χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα.

Ωστόσο, τα πολλά λάθη μεταφέρθηκαν στην “κιτρινόμαυρη” πλευρά, ενώ η χαλάρωση έκανε την εμφάνισή της στο διάστημα 16′-31′.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, μειώνοντας αρχικά σε 1-2 στο 18′.

Ο Κακουλλής βγήκε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ο Πήλιος ξεχάστηκε και κάλυπτε τον Κύπριο, που βγήκε σε τετ-α-τετ και με το αριστερό νίκησε τον Στρακόσα. Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκε η Ένωση τη φετινή σεζόν στα επίσημα ματς.

Τέσσερα λεπτά αργότερα λίγο έλειψε η ΑΕΚ να δεχθεί και δεύτερο τέρμα, αλλά το σουτ του Κακουλλή σταμάτησε ο Στρακόσα με το δεξί του χέρι και σε δεύτερο χρόνο μπλόκαρε την μπάλα.

Ό,τι δεν έγινε στο 22′ συνέβη τελικά στο 31′, με τον Γκόλντσον να συνεχίζει τον… χορό των πανέμορφων γκολ.

Ο αρχηγός του Άρη Λεμεσού πήρε το ριμπάουντ και με απίστευτο γυριστό από το σημείο του πέναλτι μετά από εκτέλεση κόρνερ ισοφάρισε για τους γηπεδούχους.

Στο τρίτο τέταρτο του πρώτου μέρους όπως ήταν φυσιολογικό ο ξέφρενος ρυθμός έπεσε, με την ΑΕΚ να ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως τη μόνη τελική προς το τέρμα να την έχει ο Άρης Λεμεσού με την αδύναμη κεφαλιά του Μόντνορ στο 44′.

Αλλεπάλληλα λάθη, κούραση κι έλλειψη καθαρού μυαλού στην τελική προσπάθεια η σύνοψη του δεύτερου μέρους

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο 45λεπτο ήταν για τους φιλοξενούμενους. Ο Πιερό στο 52′ σούταρε εκτός περιοχής, όμως το σουτ του κόντραρε στο πόδι αμυνόμενου του Άρη Λεμεσού και πέρασε κόρνερ.

Ξανά ο διεθνής φορ από την Αϊτή απείλησε για λογαριασμό της Ένωσης, αυτή τη φορά στο 63′, όμως και το σουτ του εντός περιοχής κατέληξε εκτός της εστίας του Βανά.

Η τελευταία ενέργεια του Μαρίν, πριν δώσει τη θέση του στον Κουτέσα, ήταν τελική. Στο 65′ οι “κιτρινόμαυροι” κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα, ο Κοϊτά την στόπαρε υπέροχα εντός περιοχής, πάσαρε στον 29χρονο Ρουμάνο χαφ, όμως το σουτ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη Λεμεσού μπλοκαρίστηκε εύκολα από τον Βανά.

Ο Άρης Λεμεσού έδειξε την επιθετική του παρουσία στην αναμέτρηση μετά από πολλή ώρα στο 66′, με τον Κοκόριν να πιάνει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, όμως αυτή να περνάει πάνω από την εστία του Στρακόσα.

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: Βανά, Γιαγκό, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρκίεφ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ (46′ Μαγιαμπελά), Κακουλλής (46′ Κοκόριν), Κβιλιτάια

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος (56′ Πινέδα), Λιούμπιτσιτς (67′ Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (90′ Γιόνσον), Μαρίν (67′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Κοϊτά), Πιερό