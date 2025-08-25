Άρης – Μεταγραφές: Προφορική συμφωνία με Γαλανόπουλο οι κίτρινοι

Ο Άρης αναμένεται να κάνει δικό του τον Κώστα Γαλανόπουλο, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε προφορική συμφωνία.

Μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη αναμένεται να ολοκληρώσει ο Άρης, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Οι κίτρινοι έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του 27χρονου διεθνή χαφ (1,72μ.), ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό των ανθρώπων των κίτρινων για τη μεσαία γραμμή.

Όπως όλα δείχνουν ο Γαλανόπουλος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών εμ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθεί στα γραφεία του Άρη ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Ο δεξιοπόδαρος μέσος, ο οποίος μετρά 9 συμμετοχές και 1 γκολ με την Εθνική Ελλάδας, κατέγραψε την περσινή σεζόν 18 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ σε 1.359 λεπτά με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

Ο Γαλανόπουλος προέρχεται από την Ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές με 11 γκολ και 4 ασίστ με τα κιτρινόμαυρα.