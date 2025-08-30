Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Άλωσε το Βικελίδης με ψυχωμένη εμφάνιση

Ο Παναιτωλικός σημείωσε μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, λυγίζοντας με 2-0 τον -ακίνδυνο επιθετικά- Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, έχοντας ως όπλο την στιβαρή του άμυνα και την κυνικότητα στην επίθεση.

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας, ο Άρης επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα, αγωνιζόμενος στην έδρα του, ωστόσο ο Παναιτωλικός αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος, επικρατώντας εν τέλει με 2-0.

Oπως σημειώνει το Sport24.gr το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 0-0. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη δυσκολευόταν στο να γίνει απειλητική μέσα από την αντίπαλη περιοχή. Δοκίμασε μερικά σουτ από απόσταση, όμως ο Τσάβες έδειξε όσες φορές χρειάστηκε τα κατάλληλα αντανακλαστικά, κρατώντας το μηδέν.

Στα μετόπισθεν, τα Καναρίνια ήταν πολύ αποτελεσματικά, ενώ επιθετικά δοκίμασαν σε κάποιες περιπτώσεις να χτυπήσουν στην κόντρα, δίχως όμως αποτέλεσμα. Αυτό, ωστόσο, άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον Παναιτωλικό να βρίσκει δύο τέρματα, το πρώτο στο 65ο λεπτό με τον Αγκίρε, ενώ στο 87′ ο Άλεκσιτς έγραψε το τελικό 2-0, τιμωρώντας τον -ανούσιο επιθετικά- Άρη.

Το ματς

Το πρώτο σουτ στην αναμέτρηση ανήκε στον Άρη (9′), με τον Πέρεθ να εκτελεί με τη μία εκτός περιοχής, ωστόσο η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ. Ο Παναιτωλικός απάντησε δύο λεπτά αργότερα με σουτ στην κίνηση από τον Μανρίκε, μετά από ωραία σέντρα του Μίχαλακ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 18ο λεπτό, οι Κίτρινοι βρέθηκαν κοντά στο γκολ. Αμαρκάριστος ο Άλβαρο σηκώθηκε στον αέρα και πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ο Τσάβες μπλόκαρε σταθερά. Συνεχίζοντας την πίεσή τους, οι Θεσσαλονικείς απείλησαν και στο 22′, όταν ο Μόντσου επιχείρησε ένα μακρινό σουτ. Όμως, ο αντίπαλος τερματοφύλακας έδειξε καλά αντανακλαστικά, αποκρούοντας την μπάλα.

Στο 26ο λεπτό το παιχνίδι διακόπηκε, μετά από τραυματισμό που υπέστη ο Πέρεθ, ο οποίος δεν πατούσε καλά το πόδι του και αντικαταστάθηκε στο 29′, δίνοντας τη θέση του στον Ολίμπιου Μορουτσάν.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους καταγράφηκε στο 37′, με τον Μάικιτς να πραγματοποιεί μεγάλη επέμβαση, σταματώντας αποτελεσματικά το σουτ του Μίχαλακ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσάβες σταμάτησε το σουτ του Μαρουτσάν, ο οποίος έκανε μία ωραία ατομική προσπάθεια.

Στην αρχή του δεύτερου μέρους, η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη πίεζε για να βρει το γκολ, αλλά της έλειψαν οι σωστές επιλογές στην τελική προσπάθεια. Τα Καναρίνια, από την άλλη πλευρά, πατούσαν καλά αμυντικά και περίμεναν υπομονετικά για να χτυπήσουν στην κόντρα.

Αυτή η στρατηγική απέφερε αποτέλεσμα στο 65ο λεπτό. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη άνοιξε το σκορ, με τον Αγκίρε να νικά από θέση τετ-α-τετ τον Μάικιτς, μετά από τρομερή ασίστ του Σιέλη, ο οποίος “έκοψε” στη μέση την αντίπαλη άμυνα.

Παρά ταύτα, οι Κίτρινοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Αντίθετα, είδαν τα Καναρίνια να τους τιμωρούν με παρόμοιο τρόπο στο 87′. Συγκεκριμένα, ο Άλεκσιτς βρέθηκε μπροστά στην εστία και πλάσαρε πάνω από τον Μάικιτς, κλειδώνοντας με αυτόν τον τρόπο το σπουδαίο τρίποντο.

Άρης: Μάικιτς, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φρίντεκ (69′ Ment;il), Ράτσιτς (56′ Μισεουί), Γένσεν, Μόντσου, Νταντί (46′ Γιαννιώτας), Πέρεθ (29′ Μαρουτσάν, 70′ Καντεγουέρε), Μορόν

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (77′ Στάιτς), Αποστολόπουλος (77′ Ματαν), Κόγιτς, Λουίς (86′ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν (90′ Μπελεβώνης), Αγκίρε (86′ Άλεκσιτς), Μανρίκε