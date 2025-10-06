Άρης: Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη και να συνεχίσει την καριέρα του στην G-League.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα ολοκληρώσει σύντομα την παρουσία του στον Άρη, καθώς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και να συνεχίσει την μπασκετική του σταδιοδρομία στην G-League.

Oπως ενημερώνει το Sport24.gr o παίκτης αποχωρεί έπειτα από μόλις δύο επίσημα παιχνίδια των κίτρινων, στο πρώτο εκ των οποίων (σ.σ. με τη Βενέτσια) δεν αγωνίστηκε. Στο ματς του πρωταθλήματος με την Καρδίτσα πάτησε παρκέ για σχεδόν 2 λεπτά, χωρίς να σημειώσει κάποιον πόντο.

Συνεπώς, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έπειτα από την περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ και το ολιγόμηνο πέρασμα από τον Άρη, αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ.