Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον “καυτό” Ταρέμι, έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο την πορεία του στο φετινό Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε 2-1 στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR, με δύο γκολ του Μεχντί Ταρέμι μέσα στο πρώτο 20λεπτο.

Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στην αρχή της φετινής σεζόν συνεχίζεται. Με τρεις νίκες και μία ισοπαλία στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Stoiximan Super League, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ μετά την ισοπαλία με την Πάφο στο Champions League, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ρίχτηκε την Τετάρτη (24/9) στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην πρώτη της πρόκληση.

Σύμφωνα με το SPORT24, αυτή ήταν στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” απέναντι στον Αστέρα AKTOR, ομάδα που τον είχε δυσκολέψει αφάνταστα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να υποτάσσουν με 2-1 τους Αρκάδες με τα δύο γκολ του Μεχντί Ταρεμί στο πρώτο 20λεπτο (μείωσαν οι Αρκάδες στο 90+4′ με τον Εμμανουηλίδη) και να παίρνουν το πρώτο τους τρίποντο στην League Phase της διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν αποτελεσματικοί στο πρώτο μέρος και απέκτησαν προβάδισμα δύο γκολ με τον Ταρέμι, που έφτασε τα τέσσερα σε ισάριθμα ματς με τους ερυθρόλευκους, με το δεύτερο μέρος να βρίσκει την ομάδα του Σάββα Παντελίδη να χάνει αρκετές ευκαιρίες αλλά να μειώνει πολύ αργά, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να μείνει έτσι το πολύτιμο 2-1 για τους Πειραιώτες.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο χορτάρι με συντηρητική διάθεση στα πρώτα λεπτά και χωρίς θέληση να βάλουν το πόδι στο γκάζι ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν στο 9ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πέναλτι στην πρώτη ουσιαστικά επικίνδυνη επίσκεψή του στα καρέ του Αστέρα AKTOR.

Μετά από σέντρα του Μπρούνο από τα αριστερά ο Ταρέμι κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας και ο Σίπσιτς τον έριξε στο έδαφος, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δείχνει την άσπρη βούλα και τον Ιρανό να νικαέι τον Κακαδιάρη για το 1-0 στο 13ο λεπτό.

Πέντε λεπτά αργότερα οι νταμπλούχοι Ελλάδας χτύπησαν και πάλι την άμυνα των Αρκάδων με εφαλτήριο την αριστερή πτέρυγα. Ο Μπρούνο έδωσε στον Πνευμονίδη και εκείνος βρήκε με μαγική κάθετη πάσα τον Καμπελά, με τον Γάλλο να σερβίρει στον Ταρέμι στο ύψος του πέναλτι και τον πρώην στράικερ της Ίντερ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ με το αριστερό (0-2).

Η συνέχεια βρήκε τον Ολυμπιακό να έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης μέσω της κατοχής της μπάλας και της καλής κυκλοφορίας, με τον Αστέρα να δείχνει για πρώτη φορά κάποιο σημάδι αντίδρασης στο 30′, στην πρώτη και μοναδική καλή στιγμή του στο πρώτο μέρος.

Τότε που ο Άλχο κινήθηκε από τα δεξιά και έκανε το γύρισμα, με τον Χαραλαμπόγλου να προλαβαίνει τον Πασχαλάκη και να κάνει την προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή, για να στείλει τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση στο πρώτο μέρος για κάποια από τις δύο ομάδες, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να έχουν το πάνω χέρι και να κρατούν το σκορ χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο υπέρ τους 2-0, έχοντας σε καλή ημέρα τους Πνευμονίδη, Καμπελά και Ταρέμι.

H έναρξη του δευτέρου μέρους βρήκε τον Σάββα Παντελίδη να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, με την πρώτη καλή στιγμή σε αυτό το διάστημα να ανήκει στον Ολυμπιακό με το σουτ του Γιαζίτσι που μπλόκαρε ο Κακαδιάρης και τον Αστέρα να πλησιάζει στη μείωση του σκορ στο 55′ αλλά τον Πασχαλάκη να σταματάει εντυπωσιακά τον Εμμανουηλίδη στο μεταξύ τους τετ α τετ.

Η συνέχεια του αγώνα βρήκε τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ρυθμούς και να πιέζουν για ένα γκολ όμως στάθηκαν άτυχοι, με δύο δυνατά και επικίνδυνα σουτ των Πομόνη (64′) και Εμμανουηλίδη (65′) να φεύγουν ελάχιστα άουτ, όπως και το πλασέ του Εμμανουηλίδη στο 67ο λεπτό μετά από ταχύτατη αντεπίθεση της ομάδας του, με τον νεαρό φορ να νικάει τον Πασχαλάκη αλλά τη μπάλα να καταλήγει στο πλαϊνό δίχτυ.

Μετά από τις ευκαιρίες αυτές από πλευράς Αρκάδων ο Ολυμπιακός κατάφερε να ρίξει κατόπιν το ρυθμό και να ελέγξει την αναμέτρηση, με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει σταδιακά και τις πέντε αλλαγές που εδικαιούτο και τον Ελ Κααμπί να φλερτάρει στο 80′ με το 3-0 με ωραία προβολή, λίγα μόλις λεπτά μετά από την είσοδό του στο ματς.

Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης οι φάσεις έλειψαν, με τον Αστέρα AKTOR να εξακολουθεί ωστόσο να ψάχνει ένα γκολ και να το βρίσκει στο 90+4′ με τον κορυφαίο παίκτη του, τον Εμμανουηλίδη (νίκησε με σουτ εκτός περιοχής τον Πασχαλάκη), για να έρθει ένα λεπτό αργότερα το φινάλε που βρήκε τον Ολυμπιακό να φεύγει με έναν πολύτιμο τρίποντο στην προσπάθειά του να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας στη League Phase της διοργάνωσης.