Αταμάν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Ίσως στο μέλλον παίξει στον Παναθηναϊκό”

Ο Εργκίν Αταμάν, μίλησε για τον θαυμασμό του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο χαρακτήρισε τον κορυφαίο παίκτη στο NBA.

Συνέντευξη σε τουρκικό μέσο παραχώρησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στην EuroLeague.

Μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το SPORT24, αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον Έλληνα παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του ο Αταμάν ανέφερε:

“Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να “χτυπήσει” μέσα στο “ζωγραφιστό”.

Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί.

Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: “Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα” (στη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στo SPORT24) . Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!”