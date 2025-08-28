Αταμάν για Γκριγκόνις: Ελπίζω ότι στην πρεμιέρα της EuroLeague θα είναι 100% έτοιμος

Ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας στο BasketNews, έκανε μια αποκάλυψη σχετικά με την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του στο BasketNews, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (30/9, 21:15).

“Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ξεκινήσει ήδη να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει κανονικές ομαδικές προπονήσεις. Ελπίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι της EuroLeague θα είναι 100% να παίξει μπάσκετ ξανά“, δήλωσε ο Αταμάν.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Λιθουανός βρίσκεται στην Αθήνα από τις 6 Αυγούστου, προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα έτοιμος, δεδομένου ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αγωνιστική δράση.

Ο Γκριγκόνις έπαιξε σε τέσσερις αγώνες της EuroLeague 2024/25, σημειώνοντας τρεις πόντους κατά μέσο όρο σε 11:27 λεπτά συμμετοχής. Στη σεζόν 2023/24, κατέγραψε 9.1 πόντους (60% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα), 2.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 8.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 24:42 λεπτά σε 41 αγώνες της διοργάνωσης, με 36 συμμετοχές στην αρχική πεντάδα της ομάδας.