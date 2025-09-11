Αταμάν για Όσμαν: “Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα”

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε ξανά στην κατάσταση του Τζέντι Όσμαν, λέγοντας πως το αν θα αγωνιστεί θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα.

Ο Τζέντι Όσμαν δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα (11/9), την παραμονή του ημιτελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα.

“Η θερπαεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα”, ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή, σύμφωνα με το SPORT24.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, όταν έπειτα από προσπάθειά του να ανακόψει τον Πονίτκα, εκείνος έπεσε πάνω του.

Σε επτά παιχνίδια στο τουρνουά, ο Όσμαν μετρά 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.