Αταμάν για Όσμαν: Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός, αν ο αγώνας ήταν σήμερα ή αύριο δεν θα έπαιζε

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε τουρκικό δίκτυο για τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν.

Ο Τσέντι Όσμαν τραυματίστηκε στον προημιτελικό ανάμεσα στην Τουρκία και την Πολωνία, κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια και στη συνέχεια πέρασε ξανά στον αγώνα, δείχνοντας πως όλα είναι καλά.

Ωστόσο σήμερα, ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρείχε ενημέρωση στα τουρκικά Μέσα και έκανε λόγο για έναν σοβαρό τραυματισμό, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι παρόλο που “ο Όσμαν δυσκολεύεται να περπατήσει αυτή τη στιγμή, θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες”.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, ο Αταμάν σχολίασε σχετικά: “Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης.

Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες”.