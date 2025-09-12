Αταμάν: “Συγγνώμη στους φίλους μου από την Ελλάδα, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε”

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία για το EuroBasket 2025.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ”.