Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της ημέρας

Το ποδοσφαιρικό μενού της Παρασκευής (03/10) περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga. Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10) 19:30 Bundesliga 2: Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν / Novasports Extra 3

19:30 Bundesliga 2: Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη / Novasports Extra 2

21:30 La Liga 2: Θέουτα – Έιμπαρ / Novasports Extra 1

21:30 Bundesliga: Χόφενχαϊμ – Κολωνία / Novasports 3HD

21:45 Serie A: Ελλάς Βερόνα – Σασουόλο / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Premier League: Μπόρνμουθ – Φούλαμ / Novasports Premier League

22:00 La Liga: Οσασούνα – Χετάφε / Novasports 1HD

22:00 Championship: Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:15 Liga Portugal: Κάζα Πία – Εστορίλ / COSMOTE SPORT 5 HD