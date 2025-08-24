Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής βόλεϊ γυναικών κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών δίνει μία σημαντική μάχη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, αντιμετωπίζοντας την Κυριακή (24/8) το Πουέρτο Ρίκο. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ύστερα από 23 χρόνια απουσίας, η Εθνική γυναικών επέστρεψε την Παρασκευή (22/8) στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου βόλεϊ, όμως στην πρεμιέρα της ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Βραζιλία.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 12:00 η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre το Πουέρτο Ρίκο στο δεύτερο παιχνίδι της.

Ο αγώνας έχει χαρακτήρα “τελικού” και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στους “16”, ενώ και το Πουέρτο Ρίκο προέρχεται από ήττα, με 3-1 από τη Γαλλία, και βρίσκεται στην ίδια θέση.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εξέλιξή της από το SPORT24.