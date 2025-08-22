Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κόντρα στη Βραζιλία

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης, αντιμετωπίζοντας την Παρασκευή (22/8) τη Βραζιλία. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σπουδαίας αναμέτρησης.

Ύστερα από 23 χρόνια απουσίας, η Εθνική γυναικών επιστρέφει στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου βόλεϊ και ρίχνεται στη «μάχη» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος 2025 στην Ταϊλάνδη.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 15:30 στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre η Ελλάδα αντιμετωπίζει την υπερδύναμη Βραζιλία, φιναλίστ τόσο στο Παγκόσμιο του 2022 όσο και στο πρόσφατο VNL.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εξέλιξή της από το SPORT24.