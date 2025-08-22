Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την Τσέλσι, την Μπάγερν και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Παρασκευής

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (22/8) περιλαμβάνει αγώνες για την Premier League, αλλά και την Bundesliga. Δείτε όλες τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας και τα κανάλια που τις μεταδίδουν.

Premier League, Bundesliga, La Liga, La Liga 2 και Championship. Αυτές είναι οι διοργανώσεις που περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (22/8).

H Τσέλσι θα δοκιμαστεί στην έδρα της Γουέστ Χαμ, ενώ η Μπάγερν και η Λειψία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για την 1η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της Παρασκευής 22/08