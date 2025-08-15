Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις

Η Premier League επιστρέφει απόψε (15/08) με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να υποδέχεται την Μπόρνμουθ. Πού θα δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η δράση στην Premier League επιστρέφει την Παρασκευή (15/08), με την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ να αντιμετωπίζει στο Άνφιλντ την Μπόρνμουθ για την πρώτη αγωνιστική.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εξέλιξή της από το MATCHCENTER του SPORT24.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής