Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής Παίδων με τη Γερμανία για την 9η θέση του EuroBasket U16

Με τη Γερμανία θα παλέψει η Εθνική Παίδων (16/8, 18:00) για την 9η θέση στο EuroBasket U16 στην Τιφλίδα. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (16/8) με φόντο την 9η θέση στο EuroBasket U16 που διεξάγεται στην Τιφλίδα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί LIVE από το κανάλι της FIBA στο YouTube, όπως και όλα τα ματς της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 18:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας στο EuroBasket U16

Τελικός: Σερβία – Λιθουανία (20:00)

Μικρός Τελικός: Σλοβενία – Ιταλία (17:30)

Θέσεις 5-6: Λετονία – Γαλλία (15:00)

Θέσεις 7-8: Τουρκία – Ισπανία (13:00)

Θέσεις 9-10: Ελλάδα – Γερμανία (18:00)

Θέσεις 11-12: Γεωργία – Ρουμανία (15:30)

Θέσεις 13-14: Ισραήλ – Εσθονία (12:30)

Θέσεις 15-16: Φινλανδία – Ελβετία (10:30)