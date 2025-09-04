Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες για τα European Qualifiers

Η ποδοσφαιρική δράση επιστρέφει στην Ευρώπη με ενδιαφέροντα παιχνίδια για τα European Qualifiers. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πρώτη διεθνή διακοπή της σεζόν, ρίχνονται οι Εθνικές Ομάδες.

Η Ισπανία δοκιμάζεται στην έδρα της Βουλγαρίας, η Ολλανδία φιλοξενεί την Πολωνία, ενώ εκτός έδρας αποστολές έχουν Γερμανία και Βέλγιο.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: