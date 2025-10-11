Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Stoiximan GBL

Τρεις αγώνες περιλαμβάνει η πρώτη ημέρα της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Πού θα δείτε τα ματς.

Μετά τις επιτυχημένες ευρωπαϊκές εμφανίσεις των πέντε ελληνικών ομάδων, η Stoiximan Basket League επιστρέφει για τη δεύτερη αγωνιστική της, με τρεις αναμετρήσεις να ανοίγουν το πρόγραμμα.

Στις 16:00, ο Άρης Betsson, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Αμβούργου, υποδέχεται στο «Αλεξάνδρειο» τον Κολοσσό. Στις 19:00 ακολουθεί η αναμέτρηση του Προμηθέα με το Μαρούσι στην Πάτρα, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου –εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές μετά το ζήτημα με τα έγγραφα ΓΓΑ-ΕΟΚ– να αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του.

Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 19:30 με το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή.

Πού θα δείτε τα παιχνίδια της Stoiximan GBL

16:00 Άρης Betsson – Κολοσσός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)

19:00 Προμηθέας – Μαρούσι (ΕΡΤSPORTS 1, Match Center από το SPORT24)

19:30 ΠΑΟΚ – Ηρακλής (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24)