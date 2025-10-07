Αθλητικές μεταδόσεις: Τζάμπολ στο BCL με μάχες για ΑΕΚ και Προμηθέα – Πού θα δείτε τα παιχνίδια

Ευρωπαϊκές μάχες στο BCL για ΑΕΚ και Προμηθέα σήμερα (7/10). Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Δύο ελληνικές ομάδες ρίχνονται σήμερα (7/10) στη μάχη του Basketball Champions League, το οποίο κάνει τζάμπολ στην δέκατη σεζόν της ιστορίας του.

Όπως γράφει το Sport24, το BCL κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, με τον Προμηθέα να ρίχνεται πρώτος χρονικά στη μάχη και να υποδέχεται τη Χάιντελμπεργκ στην Πάτρα (7/10, 19:00, COSMOTE SPORT 5, Match Center από το SPORT24). Η ομάδα του Λιμνιάτη βρίσκεται στο Group A μαζί με Ρίτας, Λέγκια και την αποψινή του αντίπαλο.

Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ κοντράρεται στη Ρίγα (7/10, 21:00, COSMOTE SPORT 4, Match Center από το SPORT24) για το Group F, το οποίο πλαισιώνουν οι Ζολνόκι και Λέβιτσε.