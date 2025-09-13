Ατρόμητος – Άρης 1-2: Οι κίτρινοι απέδρασαν με ανατροπή από το Περιστέρι στο ντεμπούτο του Χιμένεθ

Ο Άρης απέδρασε με ανατροπή από το Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου και ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στο Περιστέρι. Μόρον και Ντούντου οι σκόρερ των κίτρινων, με τον Τζοβάρα να δίνει το προβάδισμα στους κυανόλευκους.

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας, καθώς επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr oι κυανόλευκοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους φάση στο ματς με τον Τζοβάρα, όμως οι κίτρινοι απάντησαν με το υπέροχο ψιλοκρεμαστό τελείωμα του Ντούντου μέσα από την περιοχή που δεν άφησε περιθώρια για αντίδραση στον Χουτεσιώτη.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή στο 56ο λεπτό με την κοντινή προβολή του Μορόν μετά την κεφαλιά πάσα του Ράτσιτς. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά έγινε ελάχιστα απειλητικός στα καρέ του Διούδη.

Οι κίτρινοι ανέβηκαν στους έξι βαθμούς, ενώ για τον Ατρόμητο αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα.

Η ομορφιά του Ντούντου έφερε την ισορροπία στο πρώτο μέρος

Ο αγώνας ξεκίνησε σε ένα αργό τέμπο με τον Άρη να προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Ατρομήτου. Ωστόσο οι κυανόλευκοι άνοιξαν το σκορ στην πρώτη τους φάση στο ματς. Ο Σταυρόπουλος επωφελήθηκε από τις κόντρες και έπιασε ένα σουτ με τον Διούδη να τον σταματάει. Ακολούθως ο Τζοβάρας έπιασε ένα σουτ που έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτυών του Άρη.

Το γκολ των κυανόλευκων ξύπνησε τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ που προσπάθησαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Ο Μόντσου είδε την τελική του από δύσκολη γωνία να περνάει λίγο άουτ. Στο 27′ ο Μορόν βρέθηκε για πρώτη φορά σε θέση βολής, όμως ο Χουτεσιώτης του στέρησε το γκολ και παραχώρησε κόρνερ.

Στο 32′ οι κίτρινοι ισοφάρισαν με ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μεντίλ με υπέροχη ατομική ενέγεια απέφυγε τον Κίνι και έδωσε στον Ντούντου ο οποίος με ένα πανέμορφο ψιλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν ένα δυνατό βολέ του Μορόν μέσα από την περιοχή που πέρασε άουτ.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος

Οι κίτρινοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, με τον Ντούντου να απειλεό με το κεφάλι στο 50ο λεπτό μετά από γέμισμα του Μορουτσάν, όμως ο Χουτεσιώτης μάζεψε την μπάλα. Στο 55′ ο Μόντσου έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή το οποίο σταμάτησε στα σώματα.

Δευτερόλεπτα μετά όμως έγινε το 2-1. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Ράτσιτς με κεφαλιά πάσα βρήκε τον Μορόν στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά το γκολ οι κίτρινοι προσπάθησαν να απειλήσουν τα αντίπαλα καρέ, έχοντας ιδιαίτερα δραστήριο τον Μορουτσάν. Ο Ρουμάνος έπιασε ένα πλασέ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος ρίσκαρε ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, αλλά έγινε ελάχιστα απειλητικός στα καρέ του Διούδη με το 2-1 να μένει μέχρι το τέλος.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82′ Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Τζοβάρας (71′ Παπαδόπουλος), Παλμεζάνο (63′ Μουτουσαμί), Οζέγκοβιτς.

Άρης: Διούδης, Μεντίλ, Αλβάρο, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56′ Σίστο), Μορουτσάν (76′ Φαντιγκά), Μόντσου, Ντούντου (76′ Γιαννιώτας), Μορόν (89′ Καντεβέρε).