Μπαρτσελόνα και Κουντέ επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι το 2030

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Ζιλ Κουντέ για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Ο Ζιλ Κουντέ συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν ότι θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία με τον Γάλλο για ακόμα πέντε χρόνια.

Ο Κουντέ καθιερώθηκε ως δεξί μπακ από τον Χάνσι Φλικ και αποτέλεσε βασικό “γρανάζι” του Γερμανού τεχνικού στην πορεία των μπλαουγκράνα προς την κατάκτηση του εγχώριου τρεμπλ με τις κορυφές σε La Liga, Copa del Rey και Σούπερ Καπ, ενώ ήταν και ο ήρωας της Μπαρτσελόνα στον θρίαμβο επί της Ρεάλ στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας. Γνωστός για την αξιοπιστία του, είχε 86 σερί συμμετοχές από τις 25 Νοεμβρίου του 2023 έως τις 15 Απριλίου του 2025, περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη των πρωταθλητών.

Στη σεζόν 2024/25 κατέγραψε 53 εμφανίσεις, ενώ από την έλευσή του στην Μπαρτσελόνα έχει 141 συμμετοχές με 7 γκολ και συνολικά πέντε τίτλους: Δύο πρωταθλήματα, δύο Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο.