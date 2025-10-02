Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2: Απόδραση από την Ισπανία με καρδιά πρωταθλήτριας Ευρώπης

Μία υποδειγματική αντεπίθεση κι ένα ακόμη πιο υποδειγματικό τελείωμα από τον Γκονσάλο Ράμος επέτρεψαν στη μισή Παρί Σεν Ζερμέν να αλώσει το Μονζουίκ με 2-1. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπαρτσελόνα, προηγήθηκε με τον Τόρες στο 19′, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ισοφάρισε στο 38′ με τον Μαγιουλού και πήρε το τρίποντο με τον Πορτογάλο επιθετικό στο 90+1′.

Με τον Γκονσάλο Ράμος να “χτυπάει” στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η μισή Παρί Σεν Ζερμέν άλωσε το Μονζουίκ στο πιθανώς τελευταίο ευρωπαϊκό ματς της Μπαρτσελόνα πριν την επιστροφή της στο ανακαινισμένο Κάμπ Νόου.

Η γαλλική ομάδα έφυγε με το τεράστιο διπλό (2-1) δείχνοντας πως παρά τις απουσίες των Ντεμπελέ, Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Μαρκίνιος έχει την καρδιά της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Οι “μπλαουγκράνα” άνοιξαν στο σκορ με τον Φεράν Τόρες στο 19′, το σύνολο του Λουίς Ενρίκε ισοφάρισε με τον 19χρονο Σενί Μαγιουλού και απέδρασε από τη Βαρκελώνη με τον Ράμος στο 90+1′.

Την επόμενη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν αγωνίζεται πάλι μακριά από το Παρίσι κι αυτή τη φορά κοντράρεται με τη Λεβερκούζεν (21/10, 22:00) στη Γερμανία.

Μία σου και μία μου από Τόρες και Μαγιουλού

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι καταγράφηκε στο 12′, με τον Ζαμπάρνι να παίρνει την κεφαλιά -από εκτέλεση φάουλ- μέσα στην περιοχή, όμως η μπάλα κατέληξε πάνω από την εστία του Σέζνι.

Στο 14′ ήρθε η “απάντηση” της Μπαρτσελόνα με τον Τόρες. Ο διεθνής Ισπανός επιθετικός πέρασε τον Σεβαλιέρ μετά από τρομερή πάσα του Γιαμάλ με το εξωτερικό, όμως ο Ζαμπάρνι έκανε σωτήριο τάκλιν διατηρώντας το 0-0.

Πέντε λεπτά αργότερα η υπεροχή των “μπλαουγκράνα” μετουσιώθηκε σε γκολ. Ο Βιτίνια “πούλησε” την μπάλα στο κέντρο, ο Πέδρι την κουβάλησε μέχρι έξω από την περιοχή των πρωταθλητών Ευρώπης, πάσαρε στον Ράσφορντ, αυτός είδε την κίνηση του Φεράν Τόρες που πλάσαρε υπέροχα για το 1-0.

Στο 38′ ήρθε η ισοφάριση μετά από άψογο πλασέ του Μαγιουλού. Ο Νούνο Μέντες έκανε ένα σλάλομ που άρχισε πίσω από το κέντρο, έφασε μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της Μπαρτσελόνα, πάσαρε στον 19χρονο Γάλλο επιθετικό, αυτός έκανε το κοντρόλ, πλησίασε τον Σέζνι και τον εκτέλεσε για το 1-1.

Στο 42′ Ο Μπαρκολά τα έκανε όλα περίφημα εκτός του τελειώματος. Ο διεθνής Γάλλος εξτρέμ “ζάλισε” τον Μαρτίν, τον πέρασε, μπήκε περιοχή από τα αριστερά και σε πλάγια θέση, όμως το σουτ του με το αριστερό έφυγε μακριά από την εστία του Σέζνι.

Χακίμι ο σωτήρας, Ράμος ο “κλέφτης”

Στο δεύτερο μέρος η πρώτη σημαντική φάση σημειώθηκε στο 67′ και ήταν για τους γηπεδούχους. Ο Ζαμπάρνι κόβει την μπάλα πριν ο Ράσφορντ τη στείλει στα δίχτυα με πλασέ, ο Όλμο σουτάρει μέσα από την περιοχή με τον Χακίμι να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή στο 63′.

Με το παιχνίδι να φτάνει στο τέλος του και τον ρυθμό να πηγαίνει για “σβηστή” ισοπαλία, η Παρί “χτύπησε” στην επιθετική μετάβαση “κλέβοντας” το τεράστιο διπλό. Ο Χακίμι έδωσε τρομερή ασίστ στον Γκονσάλο Ράμος και με το αριστερό δεν αστόχησε στο τετ α τετ με τον Σέζνι.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ, Ε. Γκαρθία (86′ Κρίστενσεν), Κουμπαρσί, Μαρτίν (72′ Μπαλντέ), Ντε Γιονγκ, Πέδρι (79′ Μπερνάλ), Γιαμάλ, Όλμο (72′ Κασαδό), Ράσφορντ (72′ Λεβαντόβσκι), Φ. Τόρες

ΠΑΡΙ: Σεβαλιέ, Χακίμι, Πάτσο, Ζάμπαρνι, Μέντες, Ρουίθ (72′ Ράμος), Βιτίνια, Νέβες, Εμπαγέ (65′ Ερναντέζ), Μπαρκολά (80′ Εντιαντού), Μαγιουλού (80′ Λι)