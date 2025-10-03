Μπαρτζώκας: “Αντιμετωπίσαμε εντελώς λάθος το παιχνίδι στο β’ μέρος”

Λάθος προσέγγιση σε άμυνα κι επίθεση είχε ο Ολυμπιακός στο β΄μέρος του αγώνα με τη Ρεάλ, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Μαδρίτη και ηττήθηκε από τη Ρεάλ με 89-77 στη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για λάθος προσέγγιση μετά την ανάπαυλα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Στο β΄ μέρος αντιμετωπίσαμε εντελώς λάθος το παιχνίδι. Ήμασταν σοφτ στην άμυνα, τους δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά βιαζόμασταν αν σουτάρουμε.

Έπρεπε να έχουμε περισσότερη υπομονή στις εκτελέσεις μας και να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Πολλοί παίκτες έπαιξαν κάτω από το επίπεδό τους, κάτω από την ποιότητά τους κι εν τέλει η Ρεάλ άξιζε να κερδίσει”.