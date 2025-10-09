Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Ο Ναν με απίστευτο buzzer-beater χάρισε τη νίκη στους “Πράσινους”

Διπλό με 86-84 πήρε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτη νίκη των πρασίνων στη Βιτόρια μετά από 3123 ημέρες. Σε πρώτο πλάνο ο Κέντρικ Ναν που έβαλε buzzer-beater νίκης και 30 πόντους συνολικά.

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Μαρτίου 2017 την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την Buesa Arena. Αυτό το αρνητικό σερί που κρατούσε εδώ και 3123 ημέρες έλαβε τέλος το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου του 2025, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κάνει διπλό με 86-84 κόντρα στην Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν, όπως αναφέρει το SPORT 24, ήταν ο σωτήρας των πρασίνων, σκοράροντας το καλάθι της νίκης με κρύο αίμα στην εκπνοή. Πέρα από τον Αμερικανό σούπερ σταρ, που έκλεψε τις εντυπώσεις με 30 πόντους και το buzzer-beater, βοήθειες προσέφεραν οι Τζέντι Όσμαν με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 λάθη και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1, ενώ οι Βάσκοι έπεσαν στο 0-3.

O MVP

Ο τίτλος του πολυτιμότερου δεν μπορεί να πάει σε άλλον πέρα από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έκλεισε την αναμέτρηση με 30 πόντους (9/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη και το μεγάλο σουτ της νίκης.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες από την περιφέρεια στο πρώτο μέρος. Για την ακρίβεια, η Μπασκόνια είχε 3/16 τρίποντα (18.8%) και ο Παναθηναϊκός 3/14 τρίποντα (21.4%).

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν και πήρε τον έλεγχο μέσα από τα ριμπάουντ και την άμυνά του. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 7-16 στο 7′, ενώ έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +6 (14-20), με τον περσινό MVP της EuroLeague και τον Τούρκο φόργουορντ να έχουν από 7 πόντους έκαστος.

Ο Όσμαν συνέχισε δυναμικά και έφτασε στους 13 πόντους στο 13’25” για να δώσει αέρα 11 πόντων στο τριφύλλι (19-30), ενώ με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλο διαμορφώθηκε το 19-32 (15’17”), που ήταν και η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για την ομάδα του Αταμάν στο πρώτο μέρος. Η Μπασκόνια πλησίασε στο 34-37 στο 19′, όμως ο Χουάντσο έβαλε 5 μαζεμένους πόντους με βολές για να προκύψει το 36-42 στο 20′.

Οι Βάσκοι έρτεξαν σεί 7-0 σε 1’10” στο ξεκίνημα του β’ μέρους για να προσπεράσουν με 43-42. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε αμέσως και βρέθηκε ξανά σε διψήφια απόσταση (45-55) στο 25’40”. Τελικά η ομάδα του Αταμάν έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +15 (56-71, 30′), με τον Ναν να έχει πια 22 πόντους και ο Όσμαν άλλους 20.

Οι γηπεδούχοι δεν κατέθεσαν τα όπλα, έτρεξαν επιμέρους 15-5 μέχρι το 35’45” και πλησίασαν σε 71-76. Ο Ναν έβαλε δύο σημαντικά καλάθια για το 73-80 στα 2’46” πριν από το τέλος, ενώ ο Γκραντ σκόραρε για πρώτη φορά στο ματς με 2’08” στο ρολόι για να γράψει το 73-82. Με δυο βολές του Ντιάλο κι ένα τρίποντο του Χάουαρντ οι Βάσκοι μείωσαν σε 78-82 με 76″ να απομένουν. Ο Ναν έγραψε το 78-84, όμως η Μπασκόνια δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Ντιάλο έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 81-84, ενώ ο Φόρεστ κέρδισε φάουλ και πήγε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εκεί έβαλε την πρώτη βολή, έχασε επίτηδης τη δεύτερη και πήρε μόνος το ριμπάουντ, για να ισοφαρίσει τελικά σε 84-84.

Στο ρολόι επέμεναν μόλις 4.4″ κι εκεί δεν θα μπορούσε να πάρει άλλος την ευθύνη, πέρα από τον Ναν. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έδειξε για πολλοστή φορά την κλάση του, σκοράροντας το καλάθι της νίκης στη λήξη του χρόνου.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Καρντούμ, Τσέλικ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπασκόνια: 24/45 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 15/21 βολές, 40 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 κλεψίματα, 16 λάθη, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 24/48 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 14/20 βολές, 44 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 13 επιθετικά), 14 ασίστ, 4 κλεψίματα, 18 λάθη, 4 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη διαβολοβδομάδα που ακολουθεί η Μπασκόνια θα παίξει εκτός με την Παρί (15/10, 21:15) και εντός με την Παρτίζαν (17/10, 21:45). Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (15/10, 21:15) και μετά θα αντιμετωπίσει στην Τουρκία την Εφές (17/10, 20:30).