Champions League: Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ, η Βιγιαρεάλ τιμώρησε τη Γιουβέντους στο 90′, ισοπαλία στο Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

Η Ντόρτμουντ σκόρπισε με τεσσάρα την Αθλέτικ στο Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ, έγκλημα και τιμωρία για τη Γιουβέντους στο Θεράμικα.

Η Ντόρτμουντ πήρε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League με τεσσάρα επί της Αθλέτικ σε ένα χορταστικό ματς στη Βεστφαλία. Η Γιουβέντους έφερε τούμπα το ματς στο Θεράμικα, είχε τις ευκαιρίες και για τρίτο γκολ, αλλά ισοφαρίστηκε στο 90ο λεπτό.

Η Γιουβέντους λύγισε στο τέλος στο Θεράμικα

Η Βιγιαρεάλ, όπως γράφει το SPORT24, μπήκε πιο δυνατά στο ματς και στην πρώτη της καλή στιγμή βρήκε δίχτυα στο 18ο λεπτό. Ο Πεπέ βρήκε ωραία τον Μικαουτάτζε μέσα στην περιοχή κι αυτός με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα.

Πέντε λεπτά μετά μάλιστα οι Ισπανοί έχασαν την ευκαιρία και για δεύτερο γκολ με τον Πεντράθα να πιάνει ένα ωραίο σουτ, το οποίο έγλυψε το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος οι μπιανκονέρι μπήκαν φουριόζοι και έκαναν την ανατροπή. Ο Γκάτι στο 49ο λεπτό με ωραίο ψαλιδάκι έφερε το ματς στα ίσια, ενώ εξίσου όμορφο ήταν και το τέρμα του Κονσεϊσάο που απέφυγε όποιον βρήκε και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ έχασε την ευκαιρία για να κάνει το 3-1 στο 73ο λεπτό και η Βιγιαρεάλ την τιμώρισε στο 90ο λεπτό με την κεφαλιά του Βέιγκα, παίρνοντας τον βαθμό.

Η Ντόρτμουντ καθάρισε την Αθλέτικ στη Βεστφαλία

Οι Βεστφαλοί είχαν τα ηνία του αγώνα στο πρώτο μέρος πιέζοντας τα καρέ του Ουνάι Σιμόν και είχαν φάσεις για το γκολ. Στο 28ο λεπτό αυτό ήρθε με το ωραίο γύρισμα του Αντεγέμι από τα δεξιά που πέρασε απ’ όλους με τον Σβένσον να εκτελεί σωστά μέσα από την περιοχή.

Μάλιστα έχασαν και ευκαίρια για ένα ακόμη γκολ με τον Σούλε που άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους. Ο Βαλβέρδε έκανε τρεις αλλαγές στο ημίχρονο αλλά κατάφερε ελάχιστα.

Αντίθετα η Ντόρτμουντ πέτυχε δεύτερο γκολ στο 50′ με μια ωραία ατομική προσπάθεια και εκτέλεσε του Τσουκουεμέκα στην κλειστή γωνία του Σιμόν.

Οι Βάσκοι πίεσαν για να πάρουν κάτι από το ματς, με τον Γκουρουθέτα να μειώνει στο σκορ στο 61ο λεπτό. Οι Βάσκοι πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά οι Βεστφαλοί με δύο γκολ στο τέλος του Γκιρασί στο 82ο λεπτό που έβαλε κόντρα στο σουτ του Ζάμπιτσερ και το ωραίο τελείωμα του Μπραντ έξω από την περιοχή που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Λεβερκούζεν τιμώρησε ένα λάθος της Αϊντχόφεν, αλλά δεν κράτησε το υπέρ της προβάδισμα

Η Αϊντχόφεν στην πρώτη της φάση στο ματς πέτυχε γκολ με την κεφαλιά του Πέρισιτς μετά από γέμισμα του Ντένις Μαν, όμως ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ήταν εκτεθειμένος.

Η Λεβερκούζεν στο 11′ άγγιξε το γκολ, όμως η προσπάθεια του Γκριμάλδο σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 24ο λεπτό ο Κόβαρ ανταπεξήλθε σωστά στην προσπάθεια του Τίλμαν.

Στο δεύτερο μέρος οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 65ο λεπτό μετά την γκάφα του Ομπίσπο από την οποία επωφελήθηκε ο Κοφανέ και με ωραία ατομική προσπάθεια και πλασέ μέσα από την περιοχή. Η Αϊντχόφεν απάντησε με τον Σαϊμπαρί που εκτέλεσε μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

Καϊράτ – Ρεάλ 0-5

Αταλάντα – Μπριζ 2-1

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Ίντερ – Σλάβια 3-0

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0

Πάφος – Μπάγερν 1-5

Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Ατλέτικο – Άιντραχτ 5-1

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ 0-4

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Ντόρτμουντ – Αθλέτικ 4-1

Νάπολι – Σπόρτινγκ 2-1

Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους 2-2

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1