Champions League: Έτσι θα διεξαχθεί η κλήρωση για τη League Phase με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού

Η ώρα για την κλήρωση στην League Phase του Champions League πλησιάζει (28/8, 19:00), με την Ελλάδα να εκπροσωπείται μέσω του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Διαβάστε για τον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί φέτος η διαδικασία.

Σε “νέα εποχή” περνάει το Champions League και μετά την ιστορική απόφαση της UEFA, από την περασμένη σεζόν, η φάση των ομίλων, μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, για να αντικατασταθεί από την League Phase.

Πρόκειται σύμφωνα με το SPORT 24, για ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά στο οποίο παίρνουν μέρος 36 ομάδες και θα υπάρχει μία ενιαία βαθμολογία, με τις πρώτες 8 να παίρνουν αυτόματα το εισιτήριο για τη φάση των 16, εκείνες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9-24 να συμμετέχουν στα playoffs για να βρεθούν στους 16 και τις 12 τελευταίες της κατάταξης να αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.

Πέρα όμως από το διαφορετικό σύστημα διεξαγωγής του Champions League από την περασμένη σεζόν, έχουμε φέτος και μία τεράστια διαφοροποίηση όσον αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης, στην οποία συμμετέχει και ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός, με την τεχνολογία να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το ανακάτεμα στην κληρωτίδα με τα μπαλάκια ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη διαδικασία να είναι ψηφιακή και πλήρως αυτοματοποιημένη. Ξεκινάει χειροκίνητα με την επιλογή μίας ομάδας από ένα pot (γκρουπ δυναμικότητας) και στη συνέχεια το λογισμικό “τραβάει” αυτόματα τους 8 αντιπάλους της ομάδας αυτής, καθορίζοντας παράλληλα ποιες τέσσερις αναμετρήσεις της θα λάβουν χώρα εντός έδρας και ποιες τέσσερις θα γίνουν εκτός έδρας.

Ουσιαστικά θα βγαίνει το μπαλάκι με κάθε ομάδα και με το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού θα γίνονται γνωστοί οι 8 αντίπαλοί της, κάτι που θα γίνει συνολικά 36 φορές, ενώ η προηγούμενη μέθοδος υπολογίζεται ότι θα απαιτούσε 1.296 μπαλάκια και θα έπαιρνε περισσότερες από 3 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται ότι οι 36 ομάδες θα χωριστούν σε 4 pots των 9 ομάδων, με την κάθε ομάδα να “ψαρεύει” 2 ομάδες από κάθε pots και να παίζει με αυτές τις ομάδες από έναν αγώνα εντός και από έναν εκτός έδρας.

Όσον αφορά δε σε περιορισμούς στην κλήρωση της League Phase, αυτοί είναι οι εξής δύο: Δεν επιτρέπεται να κληρωθούν ομάδες από την ίδια χώρα μεταξύ τους ενώ μία ομάδα δεν μπορεί να έχει περισσότερους από δύο αντιπάλους από την ίδια εθνική ομοσπονδία.