Champions League: Πακτωλό χρημάτων μοιράζει η διοργάνωση

Το Champions League έχει ξεφύγει οικονομικά από κάθε άλλη διοργάνωση ποδοσφαίρου παγκοσμίως και μοιράζει “τρελά” χρήματα στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase της σεζόν 2025-26. Αυτό είναι το αστρονομικό ποσό που διεκδικούν οι 36 διεκδικητές της “κούπας με τα μεγάλα αυτιά”.

Η League Phase του Champions League έχει στηθεί, με τις 36 ομάδες που θα διεκδικήσουν και φέτος την “κούπα με τα μεγάλα αυτιά” να μπαίνουν στη “μάχη” το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr η UEFA εκτός από τις από πέρυσι αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής των τριών διοργανώσεών της, έχει προχωρήσει και σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο οικονομικό σκέλος, μοιράζοντας σαφώς περισσότερα χρήματα.

Συγκεκριμένα, οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα μοιραστούν το αστρονομικό ποσό των 2.437.000.000 ευρώ.

Αυτά τα χρήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

670.000.000 ευρώ αφορούν τα εγγυημένα ποσά για τις 36 ομάδες της League Phase.

914.000.000 ευρώ θα μοιραστούν ανάλογα την απόδοση κάθε ομάδας.

853.000.000 που σχετίζονται με το νέο value pillar (χρήματα τηλεοπτικών δικαιωμάτων).

Πρόκειται για μία σημαντική αύξηση, δεδομένου πως δύο σεζόν πριν μοιράστηκαν σε 32 ομάδες 2.002 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα εγγυημένα ποσά και αυτά που εξαρτώνται από την απόδοση

Μία ομάδα μονάχα από την συμμετοχή της στο League Phase του Champions League θα λάβει το ποσό των 18.620.000 ευρώ, χρήματα, τα οποία θα δοθούν σε δύο δόσεις, 17.870.000 ευρώ για αρχή και στη συνέχεια τα υπόλοιπα 750.000 ευρώ.

Αυτά τα χρήματα αυξάνονται ανάλογα την πορεία της κάθε ομάδας στο League Phase.

Συγκεκριμένα, κάθε νίκη αξίζει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ.

Επίσης, κάθε ομάδα θα παίρνει χρήματα ανάλογα και το πού θα τερματίσει στο διευρυμένο αυτό πρωτάθλημα.

Ο 36ος θα λάβει μία “μετοχή”, αξίας 275.000 ευρώ.

Ο 35ος δύο μετοχές (275.000Χ2) και ούτω κάθ’ εξής. Όσο πιο ψηλά, τερματίσει μία ομάδα, τόσο περισσότερα χρήματα θα βάλει στα ταμεία της.

Επιπλέον, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα λάβουν ακόμη 2.000.000 ευρώ, ενώ οι ομάδες που θα τελειώσουν τη League Phase στις θέσεις 9-16 θα λάβουν 1.000.000. Τα έσοδα συνεχίζονται στα νοκ-άουτ.

Πρόκριση στα playoffs: 1.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στη φάση των 16: 11.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Πρόκριση στον τελικό: 18.000.000 ευρώ ανά ομάδα

Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.500.000 ευρώ

Τα χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Οι ομάδες θα έχουν έσοδα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, με την UEFA να συστήνει ένα νέο σύστημα διανομής των εσόδων, το οποίο ονομάζεται value pillar, δηλαδή πυλώνα αξίας και ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός του market pool και της κατάταξης της ομάδας (club coefficients).

Το value pillar θα χωρίζεται σε δύο μέρη, το ευρωπαϊκό και το μη ευρωπαϊκό.

Το πρώτο θα αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις αγορές της UEFA και το δεύτερο στις υπόλοιπες. Κάθε ομάδα λαμβάνει χρήματα και από τις δύο αγορές.

Όσον αφορά στο ευρωπαϊκό κομμάτι, οι ομάδες που συμμετέχουν κατατάσσονται ανάλογα με τη συμμετοχή του τηλεοπτικού παρόχου κάθε χώρας στα συνολικά τηλεοπτικά κέρδη σε κάθε κύκλο διοργάνωσης.

Για παράδειγμα, εάν η Αγγλία είναι το Νο1, τότε οι τέσσερις ομάδες της στο Champions League θα έχουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Επιπλέον, θα δημιουργείται και ένα δεύτερο ranking το οποίο θα καθορίζεται από τους βαθμούς 5ετίας της κάθε ομάδας.

Το τελικό ranking θα “φτιάχνεται” από το μέσο όρο των δύο κατατάξεων και θα μοιράζονται 666 “μετοχές”.

Η τελευταία ομάδα θα λαμβάνει μία μετοχή, η οποία υπολογίζεται στα 960.000 ευρώ (εάν το ευρωπαϊκό μέρος αναλογεί στο 75%, όπως συνέβη πέρσι).

Η πρώτη ομάδα του ranking θα έχει 36 μετοχές, δηλαδή μπορεί να έχει έσοδα κοντά στα 34.000.000 ευρώ.

Στο μη ευρωπαϊκό κομμάτι (non-european part) θα υπολογίζονται οι πόντοι κάθε ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια και η συνεισφορά κάθε χώρας στην αγοροπωλησία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η τελευταία ομάδα της κατάταξης στο Champions League θα λαμβάνει μία μετοχή 320.000 ευρώ, η 35η δύο μετοχές και ούτω καθ’ εξής.