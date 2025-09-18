Champions League: Πού θα δείτε τα ματς της Πέμπτης

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/9) στους τηλεοπτικούς δέκτες μας με έξι σπουδαίους αγώνες.

Το ποδοσφαιρικό μενού της Πέμπτης (18/9) περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις για πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί τη Μονακό και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου τη Λεβερκούζεν. Αυτές οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 19:45. Στις 22:00 η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη – Βαγιαννίδη φιλοξενεί την Καϊράτ Αλμάτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο Έτιχαντ με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να επιστρέφει στο γήπεδο που έγινε θρύλος και δοξάστηκε, με τα χρώματα μιας άλλης ομάδας. Φυσικά τα βλέμματα μαγνητίζει και η μάχη της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα στο Σεν Τζέιμς Παρκ.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης

19:45 UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE Sport 1

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν / COSMOTE Sport 7

19:45 Μπριζ – Μονακό / COSMOTE Sport 6

22:00 Άιντραχτ – Γαλατασαράι / COSMOTE Sport 5

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι / COSMOTE Sport 4

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα / COSMOTE Sport 3

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι / COSMOTE Sport 2